Митинг в Сокольниках и "крупная несанкционированная акция" за расширение программы сноса планируются 5 и 6 мая

Митинг за расширение списка домов для программы реновации и скорейшее принятие соответствующего законопроекта пройдет 5 мая в гайд-парке "Сокольников". Об этом сообщает один из организаторов акции, главный редактор ИА "Моссовет", бывший депутат Мосгордумы и член правления Московского фонда развития местного самоуправления Юрий Выгребной. На сайте парка "Сокольники" уточняется, что мероприятие согласовано, заявленная численность участников – до 1000 человек. Напомним, акции в гайд-парке согласуются в облегченном режиме.
"Судя по той почте, той информации, которая полилась ко мне в последние дни и на прямую, и через знакомых, минимум несколько сотен домов по городу, имеющих "заслуженную ветхость", домов, жители которых многократно просили власти помочь, – оказались вне популярного Перечня. И это не правильно!" – пишет Загребной (орфография и стиль сохранены).
– От лица "обычных москвичей" за снос домов ратуют боты
– Чем законопроект о реновации пугает москвичей
Он отметил, что выступил в числе заявителей митинга "по просьбам ряда муниципальных депутатов и по многочисленным просьбам жителей домов, проблемы которых власти пока "не видят в упор". По словам Загребного, который живет в Тверском районе Москвы, в соседних районах "проклятых и забытых" домов оказалось много". "Интерфакс" добавляет, что еще одна "крупная несанкционированная акция" за расширение списка домов под снос планируется 6 мая в центре Москвы.
3 мая несколько десятков человек, выступающих за расширение программы реновации собрались на "стихийный сход" возле парка "Сокольники". Сбор был объявлен в группе "За снос" в социальной сети "ВКонтакте". Оба администратора группы, как и большинство авторов жалоб на плохое состояние пятиэтажек - члены районных молодежных палат. В группу также пишут активисты партийных проектов "Единой России", сотрудники центров и студенты МГУУ правительства Москвы.
На мероприятии участникам давали подписывать петицию с требованием пересмотреть программу реновации и включить в нее больше домов. Автор петиции - Кирилл Юркевич, председатель молодежной палаты Бутырского района и член молодежной палаты при Мосгордуме. На вопрос "Коммерсанта", почему в группе "За снос" так много публикаций от представителей молодежной палаты, Юркевич ответил: "Слава богу, что молодежные палаты районов наконец-то объединили активную молодежь. Неужели вы думаете, что людей можно заставить агитировать за снос их дома?"
Напомним, противники программы и закона о "реновации" проведут митинг 14 мая на проспекте Академика Сахарова. Как поясняет один из активных критиков программы, депутат Мосгордумы Елена Шувалова, расселение жителей ветхого и аварийного жилья и так предусмотрено в федеральной программе "Жилище". Расселение коммунальных квартир регламентирует постановление правительства Москвы. Принятия отдельного закона для расселения действительно аварийных и рассыпающихся домов не нужно.
"Все необходимые процедуры уже есть в Жилищном кодексе. Если у вас протекает потолок и проваливается пол, ничто не мешает чиновникам расселить ваш дом и предоставить новое жилье. Но вместо этого власти добиваются отмены положений Жилищного кодекса, чтобы под разговоры о реновации снести хорошие дома", – сказала Шувалова.
Чем законопроект о реновации пугает москвичей
Пока что чиновники только на словах обещают жителям сносимых домов переселение в те же районы, квартиры с отделкой комфорт-класса, соблюдение санитарных, экологических, пожарных и других норм. Мэр Москвы не исключает возможности предоставлять желающим денежную компенсацию взамен квартир, размен жилья для больших семей. Однако юридически все эти обещания не закреплены.
Cогласно существующему варианту документа под снос попадает любой дом в квартале реновации. Никаких ограничений или уточнений по этому поводу в законопроекте нет. После уведомления о переселении жильцы сносимых домов должны в течение 60 дней добровольно согласиться на переезд. Для переселения предоставляется только один вариант квартиры. По истечении срока последует выселение по решению суда. Сам факт выселения и сноса дома оспорить в суде нельзя.
Предоставляемое жилье, по законопроекту о "реновации", будет не равноценным (таким же по цене), а равнозначным (метр в метр). Владельцы квартир при переселении лишаются права собственности на квартиру и передают ее в "фонд содействия реновации" жилья в Москве. Взамен фонд дает обязательство передать им другое жилье в собственность – но порядок и срок передачи не установлен.
Как будет учитываться мнение жителей по поводу сноса домов, тоже законодательно не закреплено. При этом голосование начнется до того, как законопроект будет принят. Голосовать предлагается тремя способами: через приложение "Активный гражданин", которому горожане не склонны доверять из-за опасения накрутки голосов, в многофункциональных центрах "Мои документы" и посредством общего собрания собственников. Последнее будет считаться приоритетным. "Молчунов", не участвовавших в голосовании, посчитают как проголосовавших "за".
26 апреля президент России Владимир Путин заявил, что не подпишет законопроект о реновации, если будут нарушены права москвичей. Через неделю после этого, 3 апреля, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил перенести на июль рассмотрение законопроекта во втором чтении, ранее запланированное на май.