Май-2017 стал самым холодным с начала века





Рекордные холода и заморозки в мае исследователи пояснили частыми вторжениями арктического холода. При этом выпало 84 миллиметра осадков, или 164% от месячной нормы. В целом же, по мнению синоптиков, весна в Москве по температуре оказалась близка к норме и даже немного ее превысила из-за теплого марта.



Май в столице был самым холодным в XXI веке. Как сообщается на сайте Гидрометцентра, средняя температура в этом месяце в столице составляла плюс 10,9 градусов и была, по данным специалистов, на 2,2 градуса ниже нормы.Рекордные холода и заморозки в мае исследователи пояснили частыми вторжениями арктического холода. При этом выпало 84 миллиметра осадков, или 164% от месячной нормы. В целом же, по мнению синоптиков, весна в Москве по температуре оказалась близка к норме и даже немного ее превысила из-за теплого марта.