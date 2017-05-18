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[ 5 июня]
Май-2017 стал самым холодным с начала века
5 июня 2017 г. | Время публикации 08:49
Рубрики: Погода
foto Фоторепортаж
Май в столице был самым холодным в XXI веке. Как сообщается на сайте Гидрометцентра, средняя температура в этом месяце в столице составляла плюс 10,9 градусов и была, по данным специалистов, на 2,2 градуса ниже нормы.

Рекордные холода и заморозки в мае исследователи пояснили частыми вторжениями арктического холода. При этом выпало 84 миллиметра осадков, или 164% от месячной нормы. В целом же, по мнению синоптиков, весна в Москве по температуре оказалась близка к норме и даже немного ее превысила из-за теплого марта.

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