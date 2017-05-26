Собянин предсказал падение цен на жилье из-за реновации

Стоимость квартир в российской столице может снизиться после программы реновации, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в телепрограмме "Итоги недели" на НТВ. Он рассказал, что в Москве в сравнении с другими регионами строится "катастрофически мало" жилья, за счет чего цены на него выше. Программа реновации, по словам Собянина, позволит строить дополнительные квадратные метры, которые будут "давить на рынок", и цены за счет этого начнут снижаться.
"В первую очередь, на мой взгляд, население голосует за то, чтобы переехать из этих "хрущоб" в современное жилье. Во-первых. Во-вторых, подать сигнал власти, что оно требует от власти принятия срочных мер, для того чтобы не допустить превращения их домов в аварийные. И в-третьих, если граждане увидят, что те или иные обещания не соответствуют действительности, они могут всегда проголосовать и выйти из программы простым большинством собственников и нанимателей", - добавил мэр, уточнив, что в городе "катастрофически не хватает нового жилья", при этом 90% квартир покупают москвичи.
По словам Собянина, вместе с хрущёвками строились и инженерные коммуникации, которым уже больше 50 лет. С другой стороны, переселение по программе реновации повысит плотность населения, что приведет к необходимости строительства новых объектов инфраструктуры. "Что касается детских садов, школ, поликлиник, естественно, что мы учитывать будем дополнительное население, будем реконструировать и строить дополнительные объекты", - заявил мэр. А ситуация на дорогах после реновации даже улучшится.
"Сегодня главная проблема на наших дорогах — это маятниковое движение, когда люди с окраин города перебираются в центр и обратно. Если часть населения сконцентрируется больше у хорошо развитой инфраструктуры метрополитена, машин на дорогах будет не больше, а меньше", - пояснил мэр, напомнив, что транспортная ситуация улучшится в том числе за счет строительства большого подземного кольца метро, которое пройдет, по сути дела, по этим районам.
Ранее эксперты заявили, что размах программы реновации, обнародованной чиновниками, определит ситуацию на рынке жилья в течение ближайших 15 лет, не только в уже застроенных кварталах, но и в новостройках, а также коснется проектов в Подмосковье. Хотя конкретные параметры программы еще не определены, очевидно, что она может привести к снижению спроса и цен. Другие девелоперы полагают, что оценивать возможное влияние на рынок программы реновации сейчас сложно, поскольку она еще не принята. К тому же, по их оценкам, в течение двух-трех лет, пока программа будет раскручиваться, рынок не почувствует изменений. А застройщикам соседних районов, где будет проходить реновация, возможно, придется снижать стоимость квартир, чтобы удержать спрос.