NEWSmsk.com: Московские новости
[ 8 марта]
Женщина и ребенок пострадали при пожаре на востоке Москвы
5 марта 2017 г. | Время публикации 13:36
Рубрики: Происшествия
foto Фоторепортаж
Сотрудники МЧС спасли десять человек при пожаре в жилом доме на востоке Москвы. В результате инцидента пострадали два человека - женщина и ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, женщина выпрыгнула с балкона квартиры, находящейся на восьмом этаже. Под наблюдением врачей при помощи санитарного вертолета пострадавшую доставили в 36-ю ГКБ. Пострадавший ребенок также был госпитализирован. Об их состоянии информации нет.

В пресс-службе городского управления МЧС уточнили, что инцидент произошел в доме номер 17 на улице Молостовых. Для спасения людей применялась автолестница и индивидуальные дыхательные аппараты.
Предыдущая
 
Следующая
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 8 марта 2017 г. // Последняя новость 7 марта 2017 г. 20:32
© 2007 - 2017 NEWSmsk.com Обратная связь RSS news feed