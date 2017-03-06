Профсоюз медработников проведет акцию против закрытия столичных психиатрических больниц

Участники профсоюза работников здравоохранения "Действие" в воскресенье выйдут на акцию протеста против оптимизации городских психиатрических больниц. Как утверждают активисты, формально одни учреждения присоединяются к другим, однако на деле это приводит к их закрытию. Поскольку власти отказали в согласовании митинга, акция пройдет в формате встречи с депутатами Госдумы.
Как сообщает "Эхо Москвы", организаторы акции опасаются, что такая участь ждет психиатрическую клиническую больницу имени Каннабиха, где лечили жертв Беслана и Заложников Норд-оста, а также ПКБ N 15. Коллективы этих больниц обращались к президенту Владимиру Путину с просьбой заступиться за учреждения, однако их проблема осталась незамеченной.
Столичные чиновники в ноябре прошлого года заверили, что оптимизация не нарушит работу московской психиатрии. В Департаменте здравоохранения, комментируя реорганизацию 15-й больницы, отмечали, что "больница не ликвидируется", ее амбулаторные подразделения передаются в близлежащие ПКБ N3 и ПКБ N4, а стационарный комплекс перейдет в ведение мэрии. Что касается сокращения персонала, то сотрудникам учреждения предложили устроиться в иных психиатрических учреждениях города.