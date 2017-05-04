Коммерческие автобусы украсят флагами, георгиевскими лентами и наклейками с символикой Дня Победы

К 9 мая на более 140 маршрутах столицы будут курсировать празднично оформленные автобусы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Почти 900 автобусов большой и средней вместимости украсят флагами, а автобусы малой вместимости - наклейками с надписью "С Днем Победы" и георгиевскими лентами. Все водители наденут белые рубашки. Некоторые автобусы уже празднично украшены, остальные автобусы тематически оформят в ближайшие дни.
"Мы делаем все для того, чтобы пассажирам было приятно пользоваться нашими автобусами. Украшая их к 9 мая, мы можем еще раз поздравить москвичей с праздником. Оформление автобусов к праздникам - это начало хорошей традиции, которую мы надеемся продолжать и дальше", - приводятся в материале слова генерального директора транспортной компании "Гепарт" Мурада Султанова.
Напомним, с 6 мая в коммерческих автобусах также будут звучать поздравления с Днем Победы и истории жизни во время Великой Отечественной войны, записанные самими москвичами. Москву начали украшать праздничными плакатами, на которых можно увидеть портреты маршалов Победы, кадры военной хроники, детские рисунки, посвященные 9 Мая. А более 50 зданий в Москве получат динамическую подсветку. Ее можно будет увидеть на улицах Тверская и 1-я Тверская-Ямская, проспекте Мира и Ленинском проспекте, на улицах Новый Арбат и Большая Полянка. Здания подсветят в цвета георгиевской ленты, а также российского триколора. Праздничную подсветку будут включать каждый вечер с 5-го по 9 мая.