День Победы в этом году станет самым холодным с начала века





"Самым холодным 9 мая, по данным метеостанции ВДНХ, было в 1988 году, тогда было всего лишь 6,5 градуса. В последний раз дневная температура ниже 10 градусов 9 мая была в 1999 году, тогда отмечалось 7,5 градуса, холодной была и ночь, с заморозками до минус 3,8", - отмечают метеорологи.



При этом самым дождливым 9 мая было в 1978 году, когда выпало 11,6 миллиметра осадков, а в последний раз дождливым День Победы был в 2012 году - 8,5 миллиметра осадков. Накануне праздника, 8 мая, синоптики обещают День Победы в Москве в этом году станет самым холодным в XXI веке. Температура воздуха днем понизится до 3-8 градусов, а ночью - до минус 2 - плюс 3 градусов. Об этом сообщили в Росгидромете "Самым холодным 9 мая, по данным метеостанции ВДНХ, было в 1988 году, тогда было всего лишь 6,5 градуса. В последний раз дневная температура ниже 10 градусов 9 мая была в 1999 году, тогда отмечалось 7,5 градуса, холодной была и ночь, с заморозками до минус 3,8", - отмечают метеорологи.При этом самым дождливым 9 мая было в 1978 году, когда выпало 11,6 миллиметра осадков, а в последний раз дождливым День Победы был в 2012 году - 8,5 миллиметра осадков. Накануне праздника, 8 мая, синоптики обещают небольшие , а 9 мая - умеренные осадки.