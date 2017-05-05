Крупный пожар третьего ранга сложности несколько часов тушили в Лубянском проезде

Крупный пожар произошел утром 5 мая в выселенном здании в центре Москвы по адресу: Лубянский проезд, 19. Сообщение о задымлении поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Москве в 8:26. В 9:20 пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти возможных, сообщается на сайте ведомства.
К 10:30 ранг пожара удалось снизить до первого, сообщается в Twitter столичного управления МЧС. Как уточнил РБК дежурный ГУ МЧС по Москве, сначала в здании загорелся мусор.
Площадь пожара за время тушения выросла с 500 до 3 тысяч квадратных метров. На месте происшествия работали 50 единиц пожарно-спасательной техники, 158 человек личного состава и два вертолета Московского авиационного центра. Горящее трехэтажное здание находится во дворах. Пожарные подводили к нему технику с выдвижными лестницами для тушения возгорания на верхнем этаже.
Пострадавших в результате пожара нет. Из ближайших домов эвакуировали людей. Автомобилистов просили на время отказаться от поездок в район Лубянки. На время тушения пожара было полностью перекрыто движение транспорта по Лубянскому проезду и Славянской площади. Сотрудники ГИБДД обеспечивали проезд спецтехники к месту возгорания, передает "Интерфакс". Водителям рекомендуется заранее выбирать маршруты объезда.
Правый ряд в районе дома 19 был занят спасательной техникой, сообщается в Twitter департамента транспорта Москвы. Проезд автомобилей возможен только по одной полосе. Объехать участок можно по Бульварному кольцу. В связи с возгоранием автобусы маршрутов м2, м5, м9, 38, 101, 144, 158, 904 и троллейбусы м7, м7к, м8 следовали измененной трассой. В 11:15 пожар был ликвидирован.
Судя по "Яндекс.Картам", по адресу Лубянский проезд, 19 находятся несколько строений под разными номерами. В них располагаются десятки организаций: кафе, бары, салоны красоты, турагентства, авторская мастерская и другие. Рядом с горящим зданием находятся Московская хоральная синагога и Федерация еврейских общин. Видео пожара публикует РЕН ТВ. На кадрах видно, что огонь охватил все здание, пламя вырывается из окон.