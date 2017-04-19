Садовое кольцо и проспект Мира перекроют 6 мая из-за мотопарада

Праздник "Москва - город для мотоциклистов" пройдет в столице 6 мая. Более двух тысяч мотоциклистов проедут парадом по Садовому кольцу. "Этим фестивалем хотим привлечь внимание к безопасности движения и мотокультуре Москвы", - написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" столичный мэр Сергей Собянин.
Старт заезда запланирован на проспекте Академика Сахарова, который будет перекрыт с 9:00 до 11:00, сообщается на сайте департамента транспорта. С 11:00 до 12:00 также будут перекрыты Самотечная эстакада, Садовая-Каретная, Садовая-Триумфальная, Большая Садовая, Садовая-Кудринская улицы, Новинский, Смоленский, Зубовский бульвары, Валовая улица, Зацепский Вал, Ульяновская эстакада, улица Земляной Вал, Садовая-Черногрязская улица, проспект Мира, дублер проспекта Мира, Останкинский проезд, улица Бориса Галушкина. Участки будут открываться по мере прохождения мотоколонны.
Участникам праздника с помощью промо-материалов и дополнительных активностей расскажут о способах избежать опасности на дорогах. Парад финиширует на ВДНХ. Затем на площади вокруг скульптуры "Рабочий и колхозница" состоится концерт с участием российских рок-групп, мотовыставка тюнинговой и ретротехники, мотошоу. Будут организованы точки питания, бесплатная охраняемая парковка для мотоциклов и фотовыставка.
Ранее глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов сообщил, что в столице могут опробовать новые правила движения для мотоциклистов. В частности, для них могут создать отдельную стоп-линию на перекрестках. Также обсуждается вопрос о движении байкеров между рядами. Сейчас в правилах нет прямого запрета или разрешения на это. В случае ДТП также непонятно, кто виноват в этом случае. Госавтоинспекция уже подготовила заключение о нецелесообразности разрешения мотоциклистам проезжать между рядами.