Оппозиция призывает москвичей к районным протестам против реновации и готовит общий митинг 28 мая





Оппозиционеры намерены прийти и на первый митинг против реновации, который пройдет



– В Общественной палате Москвы предложили "отрубать руки" противникам реновации

– В мэрии поручили гасить "выдуманные оппозицией" протесты против сноса домов



Дополнительные акции нужны, потому что власть вряд ли услышит протестующих с первого раза, объяснили организаторы новых мероприятий



Беспределом в ПАРНАСе считают инициативу мэрии "отбирать жилье у москвичей и давать им вместо равноценного так называемое равнозначное", объяснил газете член политсовета партии Михаил Шнейдер. 15 мая оппозиция намерена подать в мэрию уведомление о проведении общемосковского марша "Москвичи против закона о реновации". По мнению лидера московского отделения партии "Яблоко" Сергея Митрохина, за две недели между 14-м и 28 мая "власти много подбросят сюрпризов", поэтому "нельзя расслабляться".



В оргкомитете протестных акций состоят, в частности, зампред ПАРНАСа Константин Мерзликин, председатель движения "За права человека" Лев Пономарев, активист Федерации автовладельцев России Вадим Коровин, независимые муниципальные депутаты Михаил Вельмакин (Отрадное), Лариса Соломатина (Сокольники), Михаил Песков (Южное Тушино), Сергей Соколов (Коньково) и Валерий Филиппов (Якиманка).



, который предлагают активисты, состоит из шести пунктов и требует снять с рассмотрения законопроект о реновации. "Действующее законодательство не препятствует сносу аварийных домов, а также добровольному расселению аварийных домов. Для "реновации" никаких чрезвычайных "военных" методов не требуется", - говорится в документе.



Его авторы настаивают на том, чтобы приоритет переселения отдавался очередникам, жителям аварийных домов и бывших общежитий-коммуналок. Напомним, в списке для голосования по программе расселения



Из парламентской оппозиции акцию анонсировала пока только КПРФ. На 17 мая согласован митинг на Пушкинской площади. Помимо реновации, его темами станут проблемы ремонта дорог и экологической политики. Массовые акции готовят и



Непарламентская оппозиция намерена провести две акции против программы и законопроекта о реновации. 21 мая москвичей призывают устроить протесты в своих районах, а 28 мая планируется общемосковский марш. В оргкомитете состоят партии ПАРНАС, "Яблоко", движение "За права человека" и независимые от власти муниципальные депутаты, сообщается на сайте ПАРНАСа Оппозиционеры намерены прийти и на первый митинг против реновации, который пройдет 14 мая на проспекте Академика Сахарова , но как частные лица, без партийной символики и политических лозунгов. "Мы придем на митинг и предложим свой проект резолюции. Там же мы начнем сбор подписей под петицией в защиту права москвичей на жилье", - сообщили в ПАРНАСе.Дополнительные акции нужны, потому что власть вряд ли услышит протестующих с первого раза, объяснили организаторы новых мероприятий "Коммерсанту" . 21 мая активисты призвали объявить "днем единых действий против беспредела". Они обратились к участникам районных групп против сноса домов и ко всем москвичам провести в этот день в своих районах митинги и сходы в защиту своих прав.Беспределом в ПАРНАСе считают инициативу мэрии "отбирать жилье у москвичей и давать им вместо равноценного так называемое равнозначное", объяснил газете член политсовета партии Михаил Шнейдер. 15 мая оппозиция намерена подать в мэрию уведомление о проведении общемосковского марша "Москвичи против закона о реновации". По мнению лидера московского отделения партии "Яблоко" Сергея Митрохина, за две недели между 14-м и 28 мая "власти много подбросят сюрпризов", поэтому "нельзя расслабляться".В оргкомитете протестных акций состоят, в частности, зампред ПАРНАСа Константин Мерзликин, председатель движения "За права человека" Лев Пономарев, активист Федерации автовладельцев России Вадим Коровин, независимые муниципальные депутаты Михаил Вельмакин (Отрадное), Лариса Соломатина (Сокольники), Михаил Песков (Южное Тушино), Сергей Соколов (Коньково) и Валерий Филиппов (Якиманка). Проект резолюции , который предлагают активисты, состоит из шести пунктов и требует снять с рассмотрения законопроект о реновации. "Действующее законодательство не препятствует сносу аварийных домов, а также добровольному расселению аварийных домов. Для "реновации" никаких чрезвычайных "военных" методов не требуется", - говорится в документе.Его авторы настаивают на том, чтобы приоритет переселения отдавался очередникам, жителям аварийных домов и бывших общежитий-коммуналок. Напомним, в списке для голосования по программе расселения не оказалось многих таких домов. В резолюции также говорится, что переселение должно быть добровольным и экономически выгодным для жителей, программа должна гарантировать права частной собственности и учитывать интересы жителей домов, рядом с которыми будут строиться кварталы для переселенцев.Из парламентской оппозиции акцию анонсировала пока только КПРФ. На 17 мая согласован митинг на Пушкинской площади. Помимо реновации, его темами станут проблемы ремонта дорог и экологической политики. Массовые акции готовят и сторонники реновации . Первый "стихийный сход" состоялся 3 мая в Сокольниках. Его организовали в группе "За снос" в соцсети "ВКонтакте", где активно действуют члены молодежного парламента, активисты "Единой России", сотрудники мэрии и управ. Следующая акция запланирована на 5 мая в гайд-парке "Сокольников". Также анонсируется "крупная несанкционированная акция" 6 мая в центре Москвы.