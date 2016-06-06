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[ 5 мая]
В столичной мэрии пообещали не сносить дома эпохи конструктивизма
5 мая 2017 г. | Время публикации 16:53
Последние изменения 17:00
Рубрики: Недвижимость
Сюжет: Снос и реконструкция московских пятиэтажек
foto Фоторепортаж
Крупные архитектурные комплексы эпохи конструктивизма не попадут в столичную программу реновации, заявил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. По его словам, речь идет прежде всего о Дангауэровке, поселках Буденовский и Усачевский и других объектах, построенных в 20-30-е годы прошлого века и в первые годы после Великой Отечественной войны.

Под защиту от сноса попали не только дома, являющиеся выявленными объектами культурного наследия, но и здания с "историко-культурной ценностью", существование которых важно для сохранения истории градостроительства Москвы. Ценность домов определяла экспертная группа независимых экспертов в области архитектуры совместно с департаментом культурного наследия.

"Безусловно, в Москве есть жилые дома, которые представляют историко-культурную ценность. Это здания, построенные в стиле конструктивизма, в частности дома рабочих поселков 20–30-х годов прошлого века", - цитирует Емельянова портал московской мэрии. По его словам, в списке оказалось почти 300 уникальных жилых домов, однако далеко не все горожане довольны решениями экспертов. Жильцы этих зданий возмутились, что теперь не смогут переехать в новостройки.

Ранее активисты утверждали, что из-за законопроекта о реновации в опасности оказалось 26 комплексов жилых домов. Их жители отмечают, что, хотя эти здания и не попали в список под снос, районные власти продолжают агитировать людей за то, чтобы те сами проявили активность и высказались за включение их домов в программу переселения. Столичные власти не так давно обещали сохранить конструктивистский квартал Погодинская, отмечая его "историко-архитектурную ценность". В конечном счете он был уничтожен, а "градозащитный триумф" мэрии оказался фикцией.
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Пятница, 5 мая 2017 г. // Последняя новость 17:30
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