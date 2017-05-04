Путин призвал учитывать при реновации пожелания граждан и обходиться "без силы"





Комментируя предложение лидера коммунистической партии Геннадия Зюганова распространить опыт Москвы на другие регионы, глава государства назвал реновацию "хорошим опытом". "Надо только чтобы должным образом и эти идеи были воплощены на благо людей, а не во вред, - заметил Путин. - Здесь есть проблемы, о которых мы знаем, мы с мэром Москвы об этом уже говорили. Надеюсь, все будет скорректировано в соответствии с пожеланиями граждан".



"Еще раз хочу повторить, ничего не должно быть сделано с помощью силы, все должно осуществляться в рамках действующего закона. Нельзя нарушать фундаментальные права граждан, в том числе и в сфере их имущественных прав. Но, конечно, идея (реновации жилья) хорошая и перспективная, и об этом нужно будет подумать", - подчеркнул Путин.



Кроме того, президент назвал первостепенной задачей решение проблемы аварийного жилья с учетом роста его объемов, потребовав своевременно проводить текущий и капитальный ремонт зданий. "Понятно, что это тоже отвлекает определенные ресурсы, и, может быть, сразу все не сделать, - сказал он. - Но все-таки это такая серьезная вещь. И прошу вас иметь это в виду".



Ранее Путин поручил правительству вместе с депутатами Госдумы обеспечить прохождение в парламенте такого закона о реновации, который обеспечивал бы права граждан. Если же это условие не будет выполнено, глава государства







В Госдуме, где готовится ко второму чтению законопроект о реновации жилищного фонда в Москве, считают, что подобные программы могут быть переняты российскими регионами, а также крупными городами страны, в том числе и Санкт-Петербургом. С предложением распространить программу на всю страну выступали члены фракции "Единая Россия", а также лидеры фракций КПРФ и "Справедливая Россия" Геннадий Зюганов и Сергей Миронов. На середину мая в Госдуме запланированы слушания на эту тему с участием представителей регионов.



В Совете Федерации также считают, что московскую программу по сносу "хрущевок" надо распространить на всю страну. А после 2020 года программа реновации может быть реализована



Кроме того, в этом году программа реновации ветхого жилья начнется и



Реализация программы реновации должна проводиться во благо людей и в соответствии с действующим законодательством. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и комиссии по мониторингу достижения основных социально-экономических показателей. Текст выступления опубликован на сайте Кремля Комментируя предложение лидера коммунистической партии Геннадия Зюганова распространить опыт Москвы на другие регионы, глава государства назвал реновацию "хорошим опытом". "Надо только чтобы должным образом и эти идеи были воплощены на благо людей, а не во вред, - заметил Путин. - Здесь есть проблемы, о которых мы знаем, мы с мэром Москвы об этом уже говорили. Надеюсь, все будет скорректировано в соответствии с пожеланиями граждан"."Еще раз хочу повторить, ничего не должно быть сделано с помощью силы, все должно осуществляться в рамках действующего закона. Нельзя нарушать фундаментальные права граждан, в том числе и в сфере их имущественных прав. Но, конечно, идея (реновации жилья) хорошая и перспективная, и об этом нужно будет подумать", - подчеркнул Путин.Кроме того, президент назвал первостепенной задачей решение проблемы аварийного жилья с учетом роста его объемов, потребовав своевременно проводить текущий и капитальный ремонт зданий. "Понятно, что это тоже отвлекает определенные ресурсы, и, может быть, сразу все не сделать, - сказал он. - Но все-таки это такая серьезная вещь. И прошу вас иметь это в виду".Ранее Путин поручил правительству вместе с депутатами Госдумы обеспечить прохождение в парламенте такого закона о реновации, который обеспечивал бы права граждан. Если же это условие не будет выполнено, глава государства не станет подписывать этот документ . Через неделю после этого, 3 апреля, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил перенести на июль рассмотрение законопроекта во втором чтении, ранее запланированное на май.В Госдуме, где готовится ко второму чтению законопроект о реновации жилищного фонда в Москве, считают, что подобные программы могут быть переняты российскими регионами, а также крупными городами страны, в том числе и Санкт-Петербургом. С предложением распространить программу на всю страну выступали члены фракции "Единая Россия", а также лидеры фракций КПРФ и "Справедливая Россия" Геннадий Зюганов и Сергей Миронов. На середину мая в Госдуме запланированы слушания на эту тему с участием представителей регионов.В Совете Федерации также считают, что московскую программу по сносу "хрущевок" надо распространить на всю страну. А после 2020 года программа реновации может быть реализована в Подмосковье : губернатор Андрей Воробьев заявил, что для области сейчас крайне важно внимательно следить за событиями в Москве и учитывать столичный опыт по расселению домов.Кроме того, в этом году программа реновации ветхого жилья начнется и в Новой Москве . Руководитель департамента новых территорий Владимир Жидкин отмечал, что здесь речь идет не о сносе и строительстве новых домов, а о расселении. Программа реновации ветхого фонда в Новой Москве будет проходить отдельно от "старой" Москвы. Списки только формируются, но уже ясно, что программа затронет около 250 домов. В первую очередь это аварийные дома, а также "хрущевки", кирпичные пятиэтажки 1960-70-х годов и бараки в один-два этажа, которые строились в советское время как ведомственное жилье.