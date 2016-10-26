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[ 5 мая]
Движение транспорта вокруг аэропорта Шереметьево ограничат до августа
5 мая 2017 г. | Время публикации 17:30
Последние изменения 17:53
Рубрики: Автотранспорт, Городская инфраструктура
foto Фоторепортаж
В связи с реконструкцией Старошереметьевского шоссе движение автотранспорта вокруг аэропорта Шереметьево будет ограничено с 10 мая по 31 июля. Как сообщается на сайте аэропорта, в этот период вводится одностороннее движение от поворота на автодорогу Лобня до поворота на автодорогу Клязьма - Свистуха. Пассажирам и гостям рекомендуется планировать поездки с учетом предстоящих изменений и приезжать в аэропорт заблаговременно.

Реконструкция Старошереметьевского шоссе, которая предполагает расширение дороги с двух до четырех полос, должна завершиться в IV квартале 2017 года. Дорога свяжет Северный и Южный терминальные комплексы "Шереметьево" с восточной стороны аэропорта. Расчетная скорость движения после реконструкции составит 70 километров в час. Для повышения уровня безопасности дорожного движения будут организованы переходно-скоростные полосы и четыре надземных пешеходных перехода.
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Пятница, 5 мая 2017 г. // Последняя новость 17:30
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