Прособянинские СМИ рассказали о штурме префектуры ЦАО и "слезах" на стихийных сходах за снос жилья в Москве

За последние два дня в Москве прошло 64 "стихийных народных схода" в поддержку сноса домов, которые не попали в списки для голосования по программе реновации. В акциях приняли участие около шести тысяч человек. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным агентства, добиваться расширения программы реновации намерены жители Измайлово, Тушино, Зюзино, Сокольников, Таганского, Южнопортового, Басманного и Тимирязевского районов. "Люди... решились выйти на улицу, чтобы потребовать от властей исправления ошибок", - говорится в материале. Участники сходов говорят, что условия жизни в их домах "совершенно не соответствуют современным стандартам комфорта". Конкретные адреса домов в материале не приводятся.
– Районные СМИ пишут о штурме префектуры ЦАО и цитируют провластных активистов
– В список на реновацию угодили крепкие "сталинки", но не попали некоторые ветхие дома
– Собянин: "Протесты создают те, кого программа не касается"
Люди, высказывания которых приводит агентство, рассказывают, что живут в аварийных домах, которые нужно сносить, а не ремонтировать. Жительница дома коридорного типа в Басманном районе сообщила, что расселение им обещали еще 20 лет назад, а в программу реновации не включили. "У нас там везде грибок, у детей приобретенные аллергические заболевания. У нас ползают крысы, тараканы, клопы, коридоры покрыты панелями из ацэида - он абсолютно ядовитый, особенно в жару", - рассказала женщина.
Жители Таганского района, по данным агентства, требуют включить их дома в список независимо от этажности. Жительница некого столетнего дома заявила, что после ремонта крыши здание пошло трещинами и оно "может сложиться как карточный домик". В Зюзино собрание жителей и муниципальной власти прошло на Болотниковской улице, участвовали почти 200 жителей двух домов. "Из толпы присутствующих был отчетливо слышен лозунг: "Снесите наш дом! Снесите наш дом!" - передает АГМ.
Старшая по дому 3 на улице Астрадамской Ольга Верясова сообщила, что ремонт не помогает: "Уже пошли трещины по наружным стенам, образовываются свищи между стенами. Постоянно заливает подвалы, из-за сырости разрастается грибок. Канализация проведена между двумя квартирами, из-за чего возникают постоянные засоры". По данным агентства, активисты связываются между собой и готовят "масштабную акцию" в парке "Сокольники" вечером 5 мая.
Районные СМИ: большинство москвичей - за программу реновации и ее скорейшее начало
Новость о "стихийных сходах" принялись активно перепечатывать сайты районных изданий, финансируемые мэрией из городского бюджета. В сообщениях говорится, что акции прошли "по всей Москве". Некоторые пишут, что все они прошли в один день 4 мая. Добавляются и подробности, которых нет в первоисточнике. Так, по сведениям районных сайтов, "больше всего протестовали жители центра Москвы, активисты брали штурмом префектуру. Здесь чудом удалось избежать драк".
Подробности приводит интернет-газета "Вести Метрогородка" (район находится на востоке столицы): "Острее всего ситуация оказалась возле префектуры ЦАО, где группа активистов попыталась даже взять ее штурмом. Женские крики, маты и слезы. Люди на взводе. Чудом удается избежать драки". Репортаж об акции снял телеканал "Москва 24".
Газета Красносельского района "Красное село" пишет, что жители района Басманный и Замоскворечья "пожаловались на неудовлетворительное состояние домов, отсутствие удобств и опасность зданий". Завершилось мероприятие встречей с префектом ЦАО, где была подписана петиция за расселение, говорится в заметке.
Внесения своих домов в список требовали жители домов по адресам Аптекарский переулок, дом 8, Госпитальный переулок, дом 4А, строение 3, улица Большая почтовая, дом 51/53, строение 1 и улица Бакунинская дом 11, строение 3, пишут "Басманные вести".
"На данный момент большинство жителей Москвы выступают в поддержку реализации программы", - утверждает сайт районной интернет-газеты "На Варшавке. Чертаново Центральное". "По мнению жителей, программа реновации ветхого жилфонда столицы должна начаться как можно раньше, списки программы должны быть пополнены множеством домов, которые еще не включены в программу", - пишут "Будни Сокольников".
"Дело в том, что многие дома были построены более 50 лет назад. Они не рассчитаны на более длительный срок эксплуатации. В то же время такие дома в составленный предварительный список не попали. По словам москвичей, некоторым домам в столице уже более 100 лет!" - подчеркивает сайт "На западе Москвы. Фили-Давыдково".
На сайте газеты "Наш район Южнопортовый" приводятся слова жительницы 19-го дома по улице Петра Романова Рады Николаевской: "Наш дом, построенный в 49 году, был признан ветхим еще в 90-х. Уже 16 лет мы пишем письма, спрашивая, когда же нас переселят". Москвичка поясняет, что дом представляет угрозу не только жителям, но и случайным прохожим, так как балконы покрыты трещинами и могут обвалиться.
Газета "Южные горизонты" цитирует жителя Зюзино Тихона Игнаткина - администратора группы "За снос" в социальной сети "ВКонтакте", который является членом молодежной палаты и имеет отношение к московским властям. "Лично мой дом попал под программу реновации, но я очень болезненно воспринимаю ситуацию, когда какие-то дома не включили в списки на снос, - заявил Игнаткин. - Сами видите, в каком он состоянии (речь о доме 53, корпус 2 на Болотниковской улице). Всего в районе Зюзино 16 таких домов, и большинство их жителей хотят, чтобы их дома снесли".
На официальном сайте Войковского района "Районная неделя" приводятся слова жительницы уже упомянутого дома на Астрадамской улице Ирины Коновой: "Если посмотреть на фасад дома, уже по этому видно, в каком он состоянии. Ремонтировать его, то есть делать капитальный ремонт, - только вбухивать деньги в никуда, руины нельзя поднять".
"Мы так рады были этой новой программе для оставшихся пятиэтажек нашей серии. Мы обходили квартиры, у нас 49 квартир "за" из 60, из 11 только два человека воздержались, остальных мы не нашли", - приводит слова еще одной жительницы дома Надежды Носовой газета района Коптево.
По словам местных жителей, если никаких действий не будет предпринято, то инициативные группы совместно с жилищной инспекцией Москвы проведут обследование домов, пишет газета "Наше Северное Тушино".
В районе Черемушки на народном сходе требовали включить в программу реновации корпуса 1, 2, 3 и 4 дома N 12 по улице Цюрупы. Судя по видео с районного схода, многие участники знают о нынешней программе сноса только понаслышке. В частности, люди не в курсе, что дома будут сносить не по сериям, как это было в первую программу сноса хрущевок. "А почему не внесли наши пятиэтажки под снос? Мы не подходим под эту серию?" – задает вопрос женщина за кадром. Другой участник собрания поясняет ей, что у "мэрии свой план по застройке".
Депутат, не назвавшая своего имени, в это время объясняет собравшимся, что нужно делать для того, чтобы дом включили в программу и показывает некое "последнее, только-только вышедшее" постановление правительства Москвы, "которое четко говорит, когда у нас что будет, как будет, в каком порядке и так далее". Еще одна женщина спрашивает: "А что говорят, куда переселять будут?" Ей отвечают, что "пока ничего не говорят, но 99,9 в пределах района, никого трогать не будут". Напомним, в законопроекте пока не закреплено ни одно из устных обещаний московских властей.