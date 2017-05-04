Застройщики назвали невыгодным участие в программе реновации жилья в Москве

В мэрии Москвы обсуждают способы участия девелоперов в программе по переселению. Среди возможных вариантов - использование сторонних компаний в качестве генподрядчиков при квартальной застройке. Власти города будут заключать контракты с теми, кто согласится строить жилье по себестоимости или ниже на 15%, а после 2020 года девелоперы смогут расселять москвичей за счет строительства дополнительного жилья. Компании называют эти предложения невыгодными, пишет "Коммерсант".
Мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно заявлял, что первые три года программа реновации будет осуществляться за счет средств бюджета. На эти цели планируется выделить 300 миллиардов рублей, а управлять стройкой и переселением будет специальный фонд реновации. Между тем в мэрии уже обсуждают механизмы привлечения сторонних застройщиков.
Так, компании предлагается привлекать в качестве подрядчиков по строительству домов и социальной инфраструктуры при квартальной застройке. Для этого властям придется провести торги или запрос котировок и учитывать согласие строить по себестоимости либо на 15% ниже этого показателя. Также власти могут выкупить у девелоперов часть нераспроданных квартир по цене ниже рыночной стоимости. В пресс-службе стройкомплекса Москвы подтвердили, что участие девелоперов в программе обсуждается, но не стали конкретизировать условия до принятия законопроекта и завершения голосования по предварительному списку домов.
По данным девелоперов, на заявленные властями 300 миллиардов рублей можно построить около 4,6 миллиона квадратных метров жилья за три года, или полтора миллиона "квадратов" в год. Хотя застройщики теоретически могут позволить себе строительство по себестоимости, разумно было бы разрешить девелоперам строить в рамках программы реновации дома, где часть квартир застройщики смогут реализовывать самостоятельно. В мэрии заявляют, что такой вариант может быть реализован не ранее 2020 года, по окончании первого этапа реновации. Сами же застройщики отмечают, что такие проекты могут быть привлекательны, только если власти Москвы сами разработают градостроительную документацию и построят инженерную и социальную инфраструктуру.
Хотя официально застройщики отзываются о предложениях властей нейтрально, неофициально они утверждают, что механизмы участия девелоперов в программе экономически невыгодны. По их мнению, жилье комфорт-класса просто невозможно построить за предлагаемую городом сумму, а власти во избежание протестов начнут жестко контролировать сроки строительства через фонд реновации. Поэтому застройщики, скорее всего, предпочтут вообще не связываться с этой программой, а строить коммерческое жилье, привлекая средства дольщиков.