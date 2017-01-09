Щелковский автовокзал закроется на реконструкцию до 2020 года





Перевозчики сами выберут подходящую станцию или автовокзал из списка разрешенных площадок. По словам заммэра Максима Ликсутова, варианты переезда на другие автобусные станции будут максимально удобными для пассажиров. Автобусы ходят с Щелковского вокзала по 24 подмосковным маршрутам, 60 междугородним и 20 международным. Здание автовокзала, построенное в 1971 году, нуждается в ремонте. К концу 2019 года на его месте откроется современный комплекс в виде Щелковский автовокзал закроется на реконструкцию с 24 апреля, сообщает портал мэра. Подмосковные автобусы будут останавливаться под эстакадой напротив вокзала. Маршруты до городов России и ближнего зарубежья перенесут на международный вокзал "Южные ворота", автостанции ВДНХ, Новогиреево и Верхние Лихоборы, рассказали m24.ru в "Мосгортрансе".Перевозчики сами выберут подходящую станцию или автовокзал из списка разрешенных площадок. По словам заммэра Максима Ликсутова, варианты переезда на другие автобусные станции будут максимально удобными для пассажиров. Автобусы ходят с Щелковского вокзала по 24 подмосковным маршрутам, 60 междугородним и 20 международным. Здание автовокзала, построенное в 1971 году, нуждается в ремонте. К концу 2019 года на его месте откроется современный комплекс в виде стеклянного корабля с кинотеатром, подземной автостоянкой и тремя этажами магазинов.