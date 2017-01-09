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[ 8 марта]
Щелковский автовокзал закроется на реконструкцию до 2020 года
6 марта 2017 г. | Время публикации 19:47
Рубрики: Общественный транспорт
foto Фоторепортаж
Щелковский автовокзал закроется на реконструкцию с 24 апреля, сообщает портал мэра. Подмосковные автобусы будут останавливаться под эстакадой напротив вокзала. Маршруты до городов России и ближнего зарубежья перенесут на международный вокзал "Южные ворота", автостанции ВДНХ, Новогиреево и Верхние Лихоборы, рассказали m24.ru в "Мосгортрансе".

Перевозчики сами выберут подходящую станцию или автовокзал из списка разрешенных площадок. По словам заммэра Максима Ликсутова, варианты переезда на другие автобусные станции будут максимально удобными для пассажиров. Автобусы ходят с Щелковского вокзала по 24 подмосковным маршрутам, 60 междугородним и 20 международным. Здание автовокзала, построенное в 1971 году, нуждается в ремонте. К концу 2019 года на его месте откроется современный комплекс в виде стеклянного корабля с кинотеатром, подземной автостоянкой и тремя этажами магазинов.
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