NEWSmsk.com: Московские новости
[ 8 марта]
Электричка сбила мужчину в Подмосковье
6 марта 2017 г. | Время публикации 11:09
Рубрики: Происшествия
foto Фоторепортаж
Пригородный поезд сообщением Шиферная – Москва сбил мужчину, перебегавшего железнодорожные пути в неположенном месте на станции "Быково" Казанского направления Московской железной дороги. Об этом сообщается на сайте МЖД.

Инцидент произошел в 6:35 на станции "Быково" Казанского направления МЖД. По предварительной информации, молодой человек переходил пути в неположенном месте. Мужчина госпитализирован, незапланированная остановка состава привела к задержкам в графике движения восьми пригородных поездов, следующих в сторону Москвы.
Предыдущая
 
Следующая
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 8 марта 2017 г. // Последняя новость 7 марта 2017 г. 20:32
© 2007 - 2017 NEWSmsk.com Обратная связь RSS news feed