Электричка сбила мужчину в Подмосковье

Пригородный поезд сообщением Шиферная – Москва сбил мужчину, перебегавшего железнодорожные пути в неположенном месте на станции "Быково" Казанского направления Московской железной дороги. Об этом сообщается на сайте МЖД.
Инцидент произошел в 6:35 на станции "Быково" Казанского направления МЖД. По предварительной информации, молодой человек переходил пути в неположенном месте. Мужчина госпитализирован, незапланированная остановка состава привела к задержкам в графике движения восьми пригородных поездов, следующих в сторону Москвы.