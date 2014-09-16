Присяжные назвали виновного в громком убийстве сотрудницы "Роснефти" и трех ее детей в Химках





Напомним, тела 43-летней сотрудницы "Роснефти", ее 12-летнего сына и трехлетних двойняшек были обнаружены при разборе завалов сгоревшего коттеджа в поселке Терехово. Выжить удалось только Колесникову, который оставался в доме на ночь. Дария Переверзева в ту ночь осталась в Москве. Эксперты выяснили, что Елена Переверзева была задушена еще до пожара.



Колесникова задержали по подозрению в убийстве. Дочь погибшей через несколько дней после трагедии улетела к отцу в Таиланд и находилась там до декабря 2016 года. Колесников сначала



По версии следствия, Дария Переверзева и Дмитрий Колесников задумали убить Елену и троих детей, чтобы завладеть крупным наследством. Колесников задушил Переверзеву и убил ее 12-летнего сына. Затем облил горючей жидкостью свои окровавленные вещи и поджег, вызвав пожар. Двойняшки, спавшие на втором этаже дома, задохнулись дымом.



Истинные мотивы и способ совершения преступления были установлены по результатам экспертиз, показаниям обвиняемого и свидетелей. Суд над Колесниковым проходил в закрытом режиме. Он признан виновным по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога и повлекшее смерть людей". 28 марта пройдет обсуждение юридических последствий вердикта присяжных. Прокурор должен озвучить срок наказания. Расследование уголовного дела в отношении дочери погибшей выделено в отдельное производство. Коллегия присяжных Московского областного суда вынесли обвинительный вердикт по делу о убийстве сотрудницы "Роснефти" Елены Переверзевой и трех ее детей в подмосковных Химках в сентябре 2014 года. Виновным признан жених старшей дочери Переверзевой Дмитрий Колесников, передает ТАСС. Дочь погибшей Дария Переверзева также находится под стражей.Напомним, тела 43-летней сотрудницы "Роснефти", ее 12-летнего сына и трехлетних двойняшек были обнаружены при разборе завалов сгоревшего коттеджа в поселке Терехово. Выжить удалось только Колесникову, который оставался в доме на ночь. Дария Переверзева в ту ночь осталась в Москве. Эксперты выяснили, что Елена Переверзева была задушена еще до пожара.Колесникова задержали по подозрению в убийстве. Дочь погибшей через несколько дней после трагедии улетела к отцу в Таиланд и находилась там до декабря 2016 года. Колесников сначала признал вину и объяснил, что поссорился с Еленой на семейной почве. Затем, как пишет "Комсомольская правда" , стал настаивать, что в дом якобы проникли двое незнакомцев.По версии следствия, Дария Переверзева и Дмитрий Колесников задумали убить Елену и троих детей, чтобы завладеть крупным наследством. Колесников задушил Переверзеву и убил ее 12-летнего сына. Затем облил горючей жидкостью свои окровавленные вещи и поджег, вызвав пожар. Двойняшки, спавшие на втором этаже дома, задохнулись дымом.Истинные мотивы и способ совершения преступления были установлены по результатам экспертиз, показаниям обвиняемого и свидетелей. Суд над Колесниковым проходил в закрытом режиме. Он признан виновным по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога и повлекшее смерть людей". 28 марта пройдет обсуждение юридических последствий вердикта присяжных. Прокурор должен озвучить срок наказания. Расследование уголовного дела в отношении дочери погибшей выделено в отдельное производство.