Москвич пытался продать медали бабушки в центре столицы

Полицейские задержали подозреваемого в попытке незаконного сбыта государственных наград. Как сообщили агентству "Москва" в пресс-службе столичного управления МВД, в Гончарном проезде задержали москвича, пытавшегося продать награды, принадлежавшие его бабушке - медали "Ветеран труда", "40 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945", "70 лет Вооруженных Сил СССР" и "За безупречную службу" II степени.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о сбыте государственных наград. С мужчины взята подписка о невыезде.