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[ 8 марта]
Москвич пытался продать медали бабушки в центре столицы
6 марта 2017 г. | Время публикации 11:50
Рубрики: Криминал
foto Фоторепортаж
Полицейские задержали подозреваемого в попытке незаконного сбыта государственных наград. Как сообщили агентству "Москва" в пресс-службе столичного управления МВД, в Гончарном проезде задержали москвича, пытавшегося продать награды, принадлежавшие его бабушке - медали "Ветеран труда", "40 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945", "70 лет Вооруженных Сил СССР" и "За безупречную службу" II степени.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о сбыте государственных наград. С мужчины взята подписка о невыезде.
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