NEWSmsk.com: Московские новости
[ 8 марта]
Открытие участка метро до "Раменок" задерживается из-за сбоя вентиляции
6 марта 2017 г. | Время публикации 15:16
Последние изменения 16:14
Рубрики: Метрополитен
foto Фоторепортаж
Участок Калининско-Солнцевской линии метро от "Делового центра" до "Раменок" откроется ближайшие 10 дней, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин. Его слова приводятся на портале столичного стройкомплекса.

"Строительство этого участка полностью завершено. Он прошел обкатку, но недавно произошел сбой в работе вентиляции. В ближайшее время он будет устранен, и мы откроем этот участок", - сказал Хуснуллин, напомнив, что на этом участке размещены станции "Минская", "Ломоносовский проспект" и "Раменки".

По его словам, до конца этого года планируется завершить строительство участка до станции метро "Рассказовка", пассажирское движение от "Раменок" до "Рассказовки" будет запущено в начале 2018 года. Отметим, что столичные власти обещали открыть участок "Минская" - "Раменки" еще в конце 2016 года, но этого так и не произошло.
Предыдущая
 
Следующая
Ссылки по теме
4 марта 2017 г.
Участок метро от станции "Раменки" до "Рассказовки" запустят в начале 2018 года
2 декабря 2016 г.
15 станций метро планируется открыть в следующем году
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 8 марта 2017 г. // Последняя новость 7 марта 2017 г. 20:32
© 2007 - 2017 NEWSmsk.com Обратная связь RSS news feed