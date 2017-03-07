Тоннель на Калужском шоссе обрушился по вине инженеров

Тоннель на Калужском шоссе обрушился из-за неправильной установки опалубки, сообщил в понедельник глава Департамента строительства Андрей Бочкарев. "Глупая смерть. Человеческий фактор – нарушение техники. Такие вещи, к сожалению, случаются. Инженеры не проверили простых базовых стандартных технологических приемов", – цитирует его РИАМО.
По словам Бочкарева, высота неправильно закрепленных стоек составляла около 4-5 метров. При передаче бетона конструкции сложились. Глава департамента отметил, что в год на стройках погибает около 30 человек. "По каждому из подобных случаев проводятся расследования, люди будут проверены, а виновные – наказаны", – сказал Бочкарев.
Частичное обрушение строящегося тоннеля произошло на Калужском шоссе 2 марта в районе поселения Сосенское. Погибли два человека, трое пострадали. В пресс-службе группы компаний "АРКС" – генерального подрядчика строительства – ранее называли две возможные причины обрушения: нарушение правил установки опалубки или использование некачественного материала при изготовлении стойки или опалубки. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.