Билет в парк аттракционов на ВДНХ будет стоить не меньше 300 рублей





Проект будет финансироваться за счет адресной инвестиционной программы Москвы, открытый конкурс должен определить управляющую компанию, которая проведет комплекс работ "под ключ". Цена контракта составляет 11 миллиардов 350 миллионов рублей.



Тематический парк аттракционов планируется создать на участке площадью 17,3 гектара в южной части ВДНХ. Первая очередь парка должна быть построена к осени 2018 года. По предварительным оценкам, стоимость билета на аттракционы будет начинаться от 300 рублей, его посещаемость достигнет двух миллионов человек в год.



На территории парка появятся аттракцион "Город с экстремальными горками", Cтоимость строительства тематического парка аттракционов на территории ВДНХ превышает 11,3 миллиарда рублей, стоимость билета на аттракционы будет начинаться от 300 рублей. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента столицы по конкурентной политике, который объявил соответствующий конкурс.Проект будет финансироваться за счет адресной инвестиционной программы Москвы, открытый конкурс должен определить управляющую компанию, которая проведет комплекс работ "под ключ". Цена контракта составляет 11 миллиардов 350 миллионов рублей.Тематический парк аттракционов планируется создать на участке площадью 17,3 гектара в южной части ВДНХ. Первая очередь парка должна быть построена к осени 2018 года. По предварительным оценкам, стоимость билета на аттракционы будет начинаться от 300 рублей, его посещаемость достигнет двух миллионов человек в год.На территории парка появятся аттракцион "Город с экстремальными горками", универсальный театр на тысячу мест, а вся территория будет освещаться огнями от гигантского аттракциона "Солнце". Колесо обозрения стоимостью 12 миллиардов рублей уже строит группа компаний "Регионы", его планируется сдать в эксплуатацию в 2018 году. В основании колеса может появиться зимний сад , а вблизи него - прогулочная зона, музей восковых фигур, кафе и кинотеатр.