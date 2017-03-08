NEWSmsk.com: Московские новости
[ 8 марта]
Больше женщин будут нанимать водителями автобусов в Москве
6 марта 2017 г. | Время публикации 14:42
Рубрики: Общественный транспорт
foto Фоторепортаж
Женщин-водителей планируется привлекать к работе на синих автобусах частных перевозчиков, сообщает m24.ru со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Организатор перевозок". Женщины водят аккуратнее мужчин, с уважением относятся к другим участникам движения, и у них намного меньше проблем с предрейсовым медицинским осмотром.

Нанять больше женщин-водителей планируют в группе компаний "Автолайн", "Гепарт", "Таксомоторный парк N20". "Работа водителя сложная, с ней справляются не все. В прошлом году от нас ушло несколько сотрудников: и женщины, и мужчины. Но как показала практика, женщины водят аккуратнее и легко находят общий язык с пассажирами", – сказал гендиректор "Гепарта" Мурад Султанов.
Предыдущая
 
Следующая
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 8 марта 2017 г. // Последняя новость 7 марта 2017 г. 20:32
© 2007 - 2017 NEWSmsk.com Обратная связь RSS news feed