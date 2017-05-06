NEWSmsk.com: Московские новости
[ 6 мая]
В ДТП в центре Москвы погиб человек
6 мая 2017 г. | Время публикации 11:00
Последние изменения 11:37
Рубрики: Происшествия
foto Фоторепортаж
В центре Москвы, на Новинском бульваре, произошла автоавария, которая унесла жизнь одного человека, еще двое человек пострадали, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

По его словам, происшествие произошло по адресу: Новинский бульвар, 17. Автомобиль "Мерседес", по предварительным данным, столкнулся с мачтой освещения.

В свою очередь, в пресс-службе столичной Госавтоинспекции агентству подтвердили факт дорожно-транспортного происшествия, уточнив, что автомобиль "Мерседес" столкнулся с препятствием при попытке въехать в тоннель. Также автоинспектор сообщил, что на месте работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливая причины и обстоятельства происшествия.
Предыдущая
 
Следующая
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 6 мая 2017 г. // Последняя новость 18:00
© 2007 - 2017 NEWSmsk.com Обратная связь RSS news feed