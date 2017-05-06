В Москве сносят усадьбу Неклюдовой, в которой власти не признали объект культурного наследия





Как утверждает"Архнадзора", "здание отнесено к исторически ценным градоформирующим объектам и по закону не может подлежать сносу". Однако в ноябре 2016 года столичные власти оформили градостроительный план земельного участка (ГПЗУ), предусматривающий снос дома Неклюдовой и строительство на его месте, в близком соседстве с жилыми домами и детским садом, нового здания высотой 28 метров.



Эти действия общественники расценили как легализованную точечную застройку в границах зоны охраны памятников архитектуры. "Это решение принято мэрией, невзирая на многочисленные протесты и обращения местных жителей, муниципальных депутатов, несмотря на официально выраженное отрицательное мнение Мосгорнаследия и Москомархитектуры по вопросу сноса исторического здания и нового строительства на этом месте", - подчеркивают в "Архнадзоре".



"Для данного земельного участка несколько лет назад были за городской счет разработаны градостроительные режимы и регламенты, предусматривавшие сохранение здания и ограничение высотной отметки до 16,38 м, то есть фиксирующие нынешнее положение", - говорится в сообщении движения.



Между тем, как сообщает



Москвичи протестуют против сноса. Возле забора главного дома усадьбы Неклюдовой собрались несколько десятков человек, в том числе пенсионеры. Кто-то приехал из других районов. Некоторые женщины не сдерживают слез.



"Я против того, что творится в Москве. Исторические здания сносят. Я здесь родилась, выросла, ком в горле. Нормальный хороший дом стоял", - сказала



В субботу пользователи соцсетей, в частности "Facebook", живущие на Малой Бронной улице, отметили, что снос начался в 4 утра выходного дня. Главный дом городской усадьбы Неклюдовой был построен в 1840-х годах, затем подвергался перестройке в XX веке.



Ранее Newsmsk.com сообщал, что "Архнадзор" опасается за судьбу



Также градозащитников возмутила недавняя реконструкция "Здание по адресу ул. Малая Бронная, д. 15Б не является ни объектом культурного наследия, ни выявленным объектом культурного наследия", - сказал "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы Мосгорнаследия. В свою очередь общественное движение "Архнадзор" в субботу распространило заявление, в котором назвало снос главного дома усадьбы "выдающимся примером градостроительного варварства и беззакония, недопустимого в столице цивилизованной страны".Как утверждает"Архнадзора", "здание отнесено к исторически ценным градоформирующим объектам и по закону не может подлежать сносу". Однако в ноябре 2016 года столичные власти оформили градостроительный план земельного участка (ГПЗУ), предусматривающий снос дома Неклюдовой и строительство на его месте, в близком соседстве с жилыми домами и детским садом, нового здания высотой 28 метров.Эти действия общественники расценили как легализованную точечную застройку в границах зоны охраны памятников архитектуры. "Это решение принято мэрией, невзирая на многочисленные протесты и обращения местных жителей, муниципальных депутатов, несмотря на официально выраженное отрицательное мнение Мосгорнаследия и Москомархитектуры по вопросу сноса исторического здания и нового строительства на этом месте", - подчеркивают в "Архнадзоре"."Для данного земельного участка несколько лет назад были за городской счет разработаны градостроительные режимы и регламенты, предусматривавшие сохранение здания и ограничение высотной отметки до 16,38 м, то есть фиксирующие нынешнее положение", - говорится в сообщении движения.Между тем, как сообщает РИАМО , десятки человек работают на месте сноса главного дома усадьбы Неклюдовой на Малой Бронной улице в центре Москвы в субботу. Здание огорожено металлическим забором с зеленой сеткой. К 15 часам уже была снесена часть стены на втором этаже.Москвичи протестуют против сноса. Возле забора главного дома усадьбы Неклюдовой собрались несколько десятков человек, в том числе пенсионеры. Кто-то приехал из других районов. Некоторые женщины не сдерживают слез."Я против того, что творится в Москве. Исторические здания сносят. Я здесь родилась, выросла, ком в горле. Нормальный хороший дом стоял", - сказала РИАМО жительница дома по Малой Бронной.В субботу пользователи соцсетей, в частности "Facebook", живущие на Малой Бронной улице, отметили, что снос начался в 4 утра выходного дня. Главный дом городской усадьбы Неклюдовой был построен в 1840-х годах, затем подвергался перестройке в XX веке.Ранее Newsmsk.com сообщал, что "Архнадзор" опасается за судьбу усадьбы барона Кнопа в Колпачном переулке - ей грозит радикальная перестройка несмотря на превосходное техническое состояние. Кроме того, рядом с московским шедевром модернизма - зданием Центросоюза, построенным архитектором Ле Корбюзье , может появиться 58-метровый бизнес-центр.Также градозащитников возмутила недавняя реконструкция усадебного дома 18 века на Смоленском бульваре , 19, строение 2 – одного из немногих в Москве жилых домов эпохи барокко. В результате белокаменный декор на фасадах, позволивший датировать дом серединой 18 века, грубо замазан. В апреле защитники московской старины опубликовали карту подземных археологических древностей , которым грозит практически неизбежное повреждение в ходе работ по программе "Моя улица". В зоне риска, в том числе, могут оказаться остатки Белого города и башен Китайгородской крепости вдоль Москворецкой набережной. Их повреждение – уголовное преступление.