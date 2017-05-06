Более 30 человек пострадали из-за пожара в высотном доме на юго-западе Москвы





"В настоящее время госпитализировано 11 человек; один из них находится в тяжелом состоянии, но с положительной динамикой", - сказал Гуменюк. По его словам, остальные пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному, и "некоторые из них могут быть выписаны уже сегодня".



Медик подчеркнул, что госпитализированным проведен полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий. "Всего на месте происшествия врачами был осмотрен 31 человек", - сообщил он.



Ранее стало известно, что в результате возгорания 54 погонных метров кабеля в высотном жилом здании на улице Профсоюзная, д.64, кор.2, на территории жилищного комплекса "Дирижабль" из него было эвакуировано 70 человек.



Также Newsmsk.com сообщал После пожара в Москве в высотном доме на Профсоюзной улице к врачам обратился 31 человек. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщил "Интерфаксу" заместитель директора научно-практического Центра экстренной медицинской помощи (ЦЭМП) Сергей Гуменюк."В настоящее время госпитализировано 11 человек; один из них находится в тяжелом состоянии, но с положительной динамикой", - сказал Гуменюк. По его словам, остальные пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному, и "некоторые из них могут быть выписаны уже сегодня".Медик подчеркнул, что госпитализированным проведен полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий. "Всего на месте происшествия врачами был осмотрен 31 человек", - сообщил он.Ранее стало известно, что в результате возгорания 54 погонных метров кабеля в высотном жилом здании на улице Профсоюзная, д.64, кор.2, на территории жилищного комплекса "Дирижабль" из него было эвакуировано 70 человек.Также Newsmsk.com сообщал о пожаре в административном здании на Новом Арбате , который начался около 3 часов ночи и были потушен через 2 часа. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать старая электропроводка.