В столичных СИЗО резко увеличилась рождаемость, а теперь там планируют опробовать телемедицину





Как сообщила



Каждую роженицу в соответствии с законом вывозят в городскую больницу, где у них принимают роды, а при возвращении в единственный женский СИЗО в Москве - СИЗО-6 в Печатниках - обеспечивают необходимыми условиями проживания с детьми, включая особый режим питания, специальные камеры.



Также агентству стало известно, что советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко посетил больницу УФСИН по Москве в "Матросской Тишине" и обсудил возможность применения интернета в медицинских целях для содержащихся в СИЗО. При этом он убедился, что тюремная больница, рассчитанная на 706 мест, достаточно хорошо оснащена даже по московским меркам и там достаточно возможностей для забора анализов и диагностирования заболеваний на медицинской аппаратуре.



Глава столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) Сергей Мороз рассказал, что столичные тюремщики в год организуют до тысячи караулов для вывоза заключенных в московские больницы. А по словам Тимчук, только в первом квартале этого года было вывезено в больницы порядка 150 заключенных, причем часто речь шла только о диагностике. По оценке столичного УФСИН, возможность использования телеконсультаций со специалистами сократила бы необходимость вывоза в больницы наполовину, учитывая и то, что присутствие вооруженного конвоя создает неудобства и для медучреждений, не говоря о расходах по транспортировке.



При этом подобный проект не лишит заключенных под стражу возможности получения квалифицированный медпомощи, отмечает Тимчук. "Есть определенные виды медицинской помощи, при которых однозначно будут вывозить заключенных под стражу в город", - подчеркнула она. Это акушерство и гинекология, освидетельствование для освобождения из-под стражи при наличии тяжелого заболевания, оказание специализированной медицинской помощи в стационаре.



Между тем, в Госдуму внесен законопроект о применении телемедицины, и сейчас эксперты активно обсуждают ее применение. Пока закон разрешает использовать телемедицину для консультирования между врачами, законопроект дорабатывается для возможного онлайн-консультирования пациентов. При этом эксперты предложили параллельно разработке законопроекта начать пилотные проекты применения телемедицины. О росте рождаемости детей в СИЗО рассказало столичное управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН). Также в московских изоляторах опробуют телемедицину.Как сообщила ТАСС руководитель медико-санитарной части УФСИН по Москве Галина Тимчук, за последние 4 года в столичных СИЗО родились более сотни малышей. "У нас с каждым годом количество родившихся детей у женщин, содержащихся под стражей, растет. За последние 3-4 года - почти вдвое. Если ранее в год рождались примерно 15-16 детей, то сейчас - уже до 30 и выше", - сообщила она.Каждую роженицу в соответствии с законом вывозят в городскую больницу, где у них принимают роды, а при возвращении в единственный женский СИЗО в Москве - СИЗО-6 в Печатниках - обеспечивают необходимыми условиями проживания с детьми, включая особый режим питания, специальные камеры.Также агентству стало известно, что советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко посетил больницу УФСИН по Москве в "Матросской Тишине" и обсудил возможность применения интернета в медицинских целях для содержащихся в СИЗО. При этом он убедился, что тюремная больница, рассчитанная на 706 мест, достаточно хорошо оснащена даже по московским меркам и там достаточно возможностей для забора анализов и диагностирования заболеваний на медицинской аппаратуре.Глава столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) Сергей Мороз рассказал, что столичные тюремщики в год организуют до тысячи караулов для вывоза заключенных в московские больницы. А по словам Тимчук, только в первом квартале этого года было вывезено в больницы порядка 150 заключенных, причем часто речь шла только о диагностике. По оценке столичного УФСИН, возможность использования телеконсультаций со специалистами сократила бы необходимость вывоза в больницы наполовину, учитывая и то, что присутствие вооруженного конвоя создает неудобства и для медучреждений, не говоря о расходах по транспортировке.При этом подобный проект не лишит заключенных под стражу возможности получения квалифицированный медпомощи, отмечает Тимчук. "Есть определенные виды медицинской помощи, при которых однозначно будут вывозить заключенных под стражу в город", - подчеркнула она. Это акушерство и гинекология, освидетельствование для освобождения из-под стражи при наличии тяжелого заболевания, оказание специализированной медицинской помощи в стационаре.Между тем, в Госдуму внесен законопроект о применении телемедицины, и сейчас эксперты активно обсуждают ее применение. Пока закон разрешает использовать телемедицину для консультирования между врачами, законопроект дорабатывается для возможного онлайн-консультирования пациентов. При этом эксперты предложили параллельно разработке законопроекта начать пилотные проекты применения телемедицины.