Автомагистраль от деревни Ботаково до границ Подмосковья откроют в июле





"Протяженность магистрали составляет более 20 километров. Раньше она была деревенской дорогой, однополосной и практически без освещения. После реконструкции там будет организовано двухполосное движение с выделенной полосой общественного транспорта. Мы рассчитываем к 20-25 июля открыть полноценную магистраль", — сказал Аксенов.



По его словам, после реконструкции пропускная способность магистрали увеличится на 20-25%, а сама магистраль соединит Калужское, Киевское, Боровское и Можайское шоссе. Ее частью станет железнодорожный переезд на 33-м километре Киевского направления Московской железной дороги, который также планируется открыть в июле. В этом же году будет построено Автомобильную магистраль в Новой Москве от Ботаково до границ Подмосковья планируется открыть в конце июля, сообщил первый замруководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов. Его цитирует РИА "Новости" "Протяженность магистрали составляет более 20 километров. Раньше она была деревенской дорогой, однополосной и практически без освещения. После реконструкции там будет организовано двухполосное движение с выделенной полосой общественного транспорта. Мы рассчитываем к 20-25 июля открыть полноценную магистраль", — сказал Аксенов.По его словам, после реконструкции пропускная способность магистрали увеличится на 20-25%, а сама магистраль соединит Калужское, Киевское, Боровское и Можайское шоссе. Ее частью станет железнодорожный переезд на 33-м километре Киевского направления Московской железной дороги, который также планируется открыть в июле. В этом же году будет построено еще несколько путепроводов , включая путепровод на 34-м километре Курского направления МЖД в Щербинке, между 2-м Южнопортовым проездом и улицей Южнопортовая и открытие Богородского путепровода на Московской центральном кольце.