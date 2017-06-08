Противники сноса назвали внесенные в законопроект о реновации поправки "потугами пропагандистов"

Накануне в Госдуме прошли слушания, на которых обсуждались поправки к редакции второго чтения законопроекта о реновации. Представители власти во время заседания всеми силами продвигали позитивный "месседж" о том, что в обновленной версии документа учтены мнения всех граждан, в том числе и недовольных. Однако на деле в законопроекте сохранились все те антиконституционные положения, которые возмущали как независимых специалистов, так и простых горожан.
Муниципальный депутат района Лефортово Александра Андреева в своем блоге отмечает, что в документе сохранились нарушения градостроительной документации, принудительное лишение людей их частной собственности, нарушения санитарных, противопожарных, строительных, экологических и прочих норм. Однако помимо этого в новую редакцию законопроекта добавились новые сомнительные решения.
Так, в документе теперь присутствует уже упоминавшийся чиновниками Московский фонд реновации жилой застройки, который будет функционировать в виде некоммерческой организации, которая сможет осуществлять все действия в рамках "сносной" программы. Этот фонд будет бесплатно получать земельные участки для ведения строительства, сможет осуществлять инвестиционную деятельность, привлекать дольщиков. Андреева также подчеркивает, что законопроект составлен таким образом, что учредители фонда не смогут быть привлечены к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение фондом своих обязанностей при участии в долевом строительстве - все обязательства ложатся на Москву. "Под видом некоммерческой организации создается застройщик - супермонополист, который получает землю под застройку бесплатно", - подытожила активистка.
Кроме того, в обновленной версии законопроекта уже без всяких ухищрений говорится, что аварийные дома не будут сноситься в рамках реновации: этот документ создается для того, чтобы сносить только хорошие дома. Андреева также обратила внимание на еще один странный момент: новая редакция устанавливает, что гражданин, проживающий в квартире на условиях соцнайма, имеет право по своему выбору оформить получаемую им новую квартиру в социальный наем или в собственность. По ее мнению, это позволяет обойти пункт законодательства о том, что гражданин РФ имеет право приватизировать квартиру один раз в жизни. Чиновники смогут воспользоваться этой возможностью, чтобы вписать себя, родственников, друзей в плохие по качеству дома, а затем получить квартиры в новых домах.
Негодование Андреевой разделяет и глава московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин. По его словам, на прошедших накануне слушаниях власти решали только две задачи: остановить дискредитацию проекта, а также вдохновить депутатов нижней палаты парламента на то, чтобы те "голосовали с чистой совестью". "Поэтому сегодняшние СМИ из штанов выпрыгивают, стремясь доказать, что поправки о реновации ко второму чтению стали чуть ли не идеальными. Это вранье. Сделано лишь несколько уступок тем, кого будут переселять", - пишет политик на своей странице в Facebook.
Он отметил, что из закона никуда не делись насильное переселение граждан, которые этого не хотят, а также "лохотрон" под названием "Активный гражданин". Также в документе остался принцип, когда земельное зонирование и градостроительное планирование подгоняется под планы реновации, что особенно опасно для зеленых зон. Кроме того, законопроект смягчает нормы технической, санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности, из-за чего, по мнению Митрохина, снизится "качество городской среды, рост дискомфорта, нестабильности, экологического неблагополучия".
Примечательно, что второе чтение законопроекта состоится уже в ближайшую пятницу, 9 июня, спустя всего два дня после слушаний - это все время, которое выделено на анализ обновленного документа. "Сегодняшние потуги собянинских пропагандистов напоминают попытки недоучек кулинарного техникума в плохом ресторане подсунуть клиентам на второе прокисшую лапшу, попрыскав ее ароматизатором. Причем не только подсунуть, но еще и повесить ее им на уши", - заключил Митрохин.
Напомним, что на парламентские слушания не смогли попасть сотни противников реновации. Даже те активисты, которых пригласили посетить Госдуму, в последний момент были вычеркнуты из списков под неочевидными предлогами. В результате на заседании обсуждались преимущественно такие темы, которые были крайне удобны присутствовавшим в зале чиновникам. На редкую критику представители власти отвечали общими фразами, а после этого передавали микрофон неким гражданам, которые по нескольку минут восхищались "прекрасной программой" реновации, зачитывая тексты с листков бумаги.