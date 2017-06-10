Каждый пятый таксист в Москве остался без работы после запрета на извоз с иностранными водительскими правами





Председатель профсоюза "Таксист" Ярослав Щербинин рассказал порталу, что до принятия закона в столичном регионе работали около 30-40 тысяч таксистов. "Мы проводили общественный контроль и получилось, что из десяти человек трое были иностранцы. Сокращение коснулось 20 процентов, но это заниженная и осторожная оценка", - заявил он. По некоторым данным, это число могло сократиться вплоть до 40 процентов.



В компаниях, работающих в этой сфере, отмечают, что понесли из-за принятия закона серьезные убытки. При этом на работе агрегаторов инициатива властей почти не отразилась, поскольку они изначально сотрудничали только с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, которые работают в строгом соответствии с российским законодательством. Об этом, в частности, сообщили в фирмах Uber и "Максим".



Что касается самих иностранных рабочих, то им компании предлагают обучиться и получить российские водительские удостоверения. С иностранными правами, напомним, они не имеют права выезжать на дорогу. В случае нарушения закона им грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а работодателю - до 50 тысяч рублей. Эксперты опасались, что проблемы из-за этого закона возникнут, прежде всего, для простых граждан, однако принять поправки, которые могли бы отложить вступление закона в силу еще на год, Госдума не успела. Число водителей такси в столице сократилось на 20 процентов после того, как в стране вступила в силу новая редакция закона "О безопасности дорожного движения", которая запретила водителям заниматься перевозкой пассажиров с иностранными водительскими удостоверениями. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей московского профсоюза таксистов и межрегионального профсоюза работников общественного транспорта.Председатель профсоюза "Таксист" Ярослав Щербинин рассказал порталу, что до принятия закона в столичном регионе работали около 30-40 тысяч таксистов. "Мы проводили общественный контроль и получилось, что из десяти человек трое были иностранцы. Сокращение коснулось 20 процентов, но это заниженная и осторожная оценка", - заявил он. По некоторым данным, это число могло сократиться вплоть до 40 процентов.В компаниях, работающих в этой сфере, отмечают, что понесли из-за принятия закона серьезные убытки. При этом на работе агрегаторов инициатива властей почти не отразилась, поскольку они изначально сотрудничали только с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, которые работают в строгом соответствии с российским законодательством. Об этом, в частности, сообщили в фирмах Uber и "Максим".Что касается самих иностранных рабочих, то им компании предлагают обучиться и получить российские водительские удостоверения. С иностранными правами, напомним, они не имеют права выезжать на дорогу. В случае нарушения закона им грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а работодателю - до 50 тысяч рублей. Эксперты опасались, что проблемы из-за этого закона возникнут, прежде всего, для простых граждан, однако принять поправки, которые могли бы отложить вступление закона в силу еще на год, Госдума не успела.