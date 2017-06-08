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Хуснуллин: программа реновации растянется до 20 лет из-за новых поправок
7 июня 2017 г. | Время публикации 16:53
Последние изменения 8 июня 2017 г. 11:41
Рубрики: Общество
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
foto Фоторепортаж
Срок реализации программы сноса пятиэтажек в столице может увеличиться из-за новых поправок в законопроект о реновации. Об этом заявил глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин на форуме РБК "Недвижимость в России".

По словам заммэра, изначально программа рассчитывалась на 15–17 лет. "После выхода новых положений закона будем смотреть, сколько она продлится, но будем рассчитывать на 20 лет", - заявил Хуснуллин, добавив, что многие жители хрущевок намерены увеличить площадь жилья при переселении. Такую возможность им планируется предоставить в том числе за счет рассрочки "и других инструментов". Согласно новой редакции законопроекта о реновации собственник сможет переехать в квартиру большей площади, доплатив за нее в том числе при помощи материнского капитала.

На данный момент в голосовании приняли участие 57% жителей пятиэтажек, включенных в предварительный список, 88% из них поддержали новую программу. По оценке Хуснуллина, большинство из 4500 пятиэтажек поддержат программу, жители сотни домов проголосуют против и выйдут из нее. Еще около 400 домов могут быть включены в программу по результатам собраний собственников жилья. Очередность сноса домов при этом будет увязана со степенью их износа и техническим состоянием.
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