Спикер Госдумы остался доволен слушаниями по реновации и посетовал, что зал вместил не всех





Володин также выразил сожаление, что пленарный зал заседаний Госдумы, где проходили слушания, не вместил всех желающих принять в них участие. Напомним, накануне десятки москвичей собрались около Госдумы с требованием



Володин напомнил, что по итогам слушаний была создана рабочая группа, куда вошли представители всех фракций Госдумы и около 30 москвичей, в том числе критики программы реновации. Группу возглавил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой. Первое ее заседание назначено уже на сегодня. По словам Толстого, с теми, кто не согласен, "очень важно именно на площадке Госдумы поддерживать диалог". "Чтобы этот диалог был не митингового свойства, чтобы не на улице протекал, а чтобы можно было всем донести свою позицию", - заявил вице-спикер.



со ссылкой на источник в аппарате одной из фракций Госдумы пишет, что на каждого недовольного программой реновации на слушаниях пришелся человек, который выражал благодарность мэру Москвы Сергею Собянину или президенту России Владимиру Путину. "Это те, кого пригласили единороссы", - пояснил собеседник издания. Участники слушаний, выступавшие с критикой, программы, настаивали на том, что их лишают права выбирать место проживания, а часть кирпичных домов, которые могут служить более ста лет, попали в зону реновации по ошибке.



Одним из самых запоминающихся и резонансных стало выступление вице-премьера правительства России Дмитрия Козака, который призвал "не абсолютизировать права собственности на квартиру".



Козак заявил, что решение о приватизации жилья в многоквартирных домах было принято "не нами" в 1991 году, при этом практически нигде в мире такой широкой практики не было. "Мы ликвидировали колхозы, что называется, в сельском хозяйстве и создали колхозы в многоквартирных жилых домах, - заявил вице-премьер. - Если они будут абсолютны, эти права, ничем не ограничены, то жилой дом точно развалится, не дожидаясь, когда будет износ".



Политолог Екатерина Шульман поделилась впечатлениями о парламентских слушаниях 6 июня Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает успешным диалог с москвичами в ходе парламентских слушаний по реновации, прошедших 6 июня. "По общему мнению, диалог состоялся, потому что он позволил нам учесть разные спектры проблем. Через дискуссию нам удалось выработать некоторые предложения, которые, если обретут форму поправок в закон, возможно, снимут оставшиеся нарекания, которые звучали от участников слушаний и в том числе от тех, кто не был в этом зале", - цитирует ТАСС.Володин также выразил сожаление, что пленарный зал заседаний Госдумы, где проходили слушания, не вместил всех желающих принять в них участие. Напомним, накануне десятки москвичей собрались около Госдумы с требованием пустить их на слушания . Среди них были и те, кому сначала разослали приглашения на мероприятие, а затем отказали по разным причинам. В числе не попавших на слушания оказались председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова, лидер московского отделения "Яблока" Сергей Митрохин, депутат Мосгордумы Елена Шувалова. За два часа к участникам схода никто не вышел.Володин напомнил, что по итогам слушаний была создана рабочая группа, куда вошли представители всех фракций Госдумы и около 30 москвичей, в том числе критики программы реновации. Группу возглавил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой. Первое ее заседание назначено уже на сегодня. По словам Толстого, с теми, кто не согласен, "очень важно именно на площадке Госдумы поддерживать диалог". "Чтобы этот диалог был не митингового свойства, чтобы не на улице протекал, а чтобы можно было всем донести свою позицию", - заявил вице-спикер. "Коммерсант" со ссылкой на источник в аппарате одной из фракций Госдумы пишет, что на каждого недовольного программой реновации на слушаниях пришелся человек, который выражал благодарность мэру Москвы Сергею Собянину или президенту России Владимиру Путину. "Это те, кого пригласили единороссы", - пояснил собеседник издания. Участники слушаний, выступавшие с критикой, программы, настаивали на том, что их лишают права выбирать место проживания, а часть кирпичных домов, которые могут служить более ста лет, попали в зону реновации по ошибке.Одним из самых запоминающихся и резонансных стало выступление вице-премьера правительства России Дмитрия Козака, который призвал "не абсолютизировать права собственности на квартиру". Видео выступления опубликовала на своей странице в Facebook газета "Ведомости".Козак заявил, что решение о приватизации жилья в многоквартирных домах было принято "не нами" в 1991 году, при этом практически нигде в мире такой широкой практики не было. "Мы ликвидировали колхозы, что называется, в сельском хозяйстве и создали колхозы в многоквартирных жилых домах, - заявил вице-премьер. - Если они будут абсолютны, эти права, ничем не ограничены, то жилой дом точно развалится, не дожидаясь, когда будет износ".