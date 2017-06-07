Столичные власти пожертвуют рядом строительных процедур, чтобы быстрее возводить дома при реновации





Одни лишь строительные процедуры в совокупности могут сократиться до 55 дней. Так, для выдачи ГПЗУ сегодня установлен срок в 30 дней, но его сократят до 14 дней. Проведение государственного строительного надзора сократится с 28 до 14 дней, экспертиза итогового проекта - с 30 до 20 дней, а оценка достоверности будет проводиться за 15 дней вместо 30. "Мы очень взвешенно обращали внимание на то, что сокращение не может быть запредельным. Есть какая-то логика и необходимость, чтобы качественно выполнить услугу", - заявил Левкин (цитата по ТАСС).



По упомянутым выше процедурам новые постановления правительства Москвы выйдут в июне или начале июля. Кроме того, столичные власти собираются полностью отменить ордера на проведение земляных работ. "Мы договорились с коллегами о том, что мы можем пойти на отмену выдачи ордеров, перейти на уведомительный характер застройщика, но при этом функция Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ), связанная с контролем застройщика, остается. Мы предполагаем, что это позволит нам сократить еще на 25 дней процедуры", - отметил представитель мэрии.



На этом оптимизация не ограничится. Мэрия также хочет в более сжатые сроки проводить процедуры, связанные с оформлением имущественных отношений, сократить сроки согласования схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части. Кроме того, желание чиновников ускорить реализацию программы коснется и метрополитена, поскольку подземка является большой частью подземного пространства города. Согласно словам Левкина, новые правила "существенно повлияют на качество жизни москвичей и создадут меньше неудобств для их комфортного проживания". Почему упомянутые им нормы стали "лишними" именно сейчас, чиновник не уточнил.



Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов накануне заявил, что плотность застройки в микрорайонах Москвы, где будет проходить реновация, может По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице появилась специальная рабочая группа, которая займется упрощением процедур, необходимых при реализации проектов реновации. По словам главы городского департамента градостроительной политики Сергея Левкина, провести экспертизу, оценку достоверности и получить градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) можно будет в максимально сжатые сроки. При этом чиновник уверяет, что оптимизация на качестве реализации программы не отразится.Одни лишь строительные процедуры в совокупности могут сократиться до 55 дней. Так, для выдачи ГПЗУ сегодня установлен срок в 30 дней, но его сократят до 14 дней. Проведение государственного строительного надзора сократится с 28 до 14 дней, экспертиза итогового проекта - с 30 до 20 дней, а оценка достоверности будет проводиться за 15 дней вместо 30. "Мы очень взвешенно обращали внимание на то, что сокращение не может быть запредельным. Есть какая-то логика и необходимость, чтобы качественно выполнить услугу", - заявил Левкин (цитата по ТАСС).По упомянутым выше процедурам новые постановления правительства Москвы выйдут в июне или начале июля. Кроме того, столичные власти собираются полностью отменить ордера на проведение земляных работ. "Мы договорились с коллегами о том, что мы можем пойти на отмену выдачи ордеров, перейти на уведомительный характер застройщика, но при этом функция Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ), связанная с контролем застройщика, остается. Мы предполагаем, что это позволит нам сократить еще на 25 дней процедуры", - отметил представитель мэрии.На этом оптимизация не ограничится. Мэрия также хочет в более сжатые сроки проводить процедуры, связанные с оформлением имущественных отношений, сократить сроки согласования схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части. Кроме того, желание чиновников ускорить реализацию программы коснется и метрополитена, поскольку подземка является большой частью подземного пространства города. Согласно словам Левкина, новые правила "существенно повлияют на качество жизни москвичей и создадут меньше неудобств для их комфортного проживания". Почему упомянутые им нормы стали "лишними" именно сейчас, чиновник не уточнил.Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов накануне заявил, что плотность застройки в микрорайонах Москвы, где будет проходить реновация, может вырасти в 2,5 раза . По его словам, средняя допустимая площадь обновленных микрорайонов составит 25 тысяч квадратных метров на гектар, тогда как нынешняя средняя плотность застройки микрорайона пятиэтажек составляет около 10 тысяч квадратных метров на гектар. Заммэра Марат Хуснуллин ранее не исключил переселения из хрущевок в дома выше 20 этажей