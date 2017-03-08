NEWSmsk.com: Московские новости
[ 8 марта]
8 марта порадует москвичей теплой погодой без серьезных осадков
7 марта 2017 г. | Время публикации 20:32
Рубрики: Погода
foto Фоторепортаж
Теплая погода до плюс шести градусов и без осадков ожидается в Москве 8 марта, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на столичное метеобюро. До полуночи местами еще возможна отрицательная температура, после полуночи начнет теплеть.

Днем в Москве 4-6 градусов, по области 3-8. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. В облаках появятся просветы, однако ожидать ясного синего неба не стоит. Атмосферное давление будет расти. По данным синоптиков, до конца недели в столице не ожидается существенных осадков. Днем будет в пределах 5-8 градусов тепла.
Предыдущая
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 8 марта 2017 г. // Последняя новость 7 марта 2017 г. 20:32
© 2007 - 2017 NEWSmsk.com Обратная связь RSS news feed