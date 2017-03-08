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[ 8 марта]
Пьяный сотрудник МЖД угрожал коллегам оружием
7 марта 2017 г. | Время публикации 13:39
Рубрики: Происшествия
foto Фоторепортаж
В центре столицы нетрезвый сотрудник Московской железной дороги, находясь у себя в кабинете, угрожал оружием своим коллегам. Как сообщил агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, в полицию поступила информация о конфликте между работниками на улице Верхняя Красносельская.

Как выяснилось, заместитель начальника дирекции аварийно-восстановительных средств Московской железной дороги Алексей Ануров, находясь на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, при попытке освидетельствовать его стал угрожать расправой, взял из ящика стола травматический пистолет и направил его в сторону проверяющего. Об этом же заявил и один из сотрудников МЖД. Позднее Ануров добровольно выдал пистолет прибывшим сотрудникам полиции, по факту случившегося проводится проверка.

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Среда, 8 марта 2017 г. // Последняя новость 7 марта 2017 г. 20:32
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