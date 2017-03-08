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[ 8 марта]
Объединенный департамент ЖКХ появился в столице
7 марта 2017 г. | Время публикации 15:20
Рубрики: Городская инфраструктура
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Единый департамент жилищно-коммунального хозяйства создан в Москве при слиянии департамента ЖКХ и благоустройства с департаментом топливно-энергетического хозяйства. Новое ведомство возглавит 37-летний Павел Ливинский, с 2006 года работавший в московской энергосистеме.

Мэр Москвы Сергей Собянин согласился с кандидатурой Ливинского, предложенной заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петром Бирюковым. "Надеемся на вас. Структура объединенная, большая. Значимая для города, горожан. Постарайтесь. Будем помогать", – цитирует "Интерфакс".

Павел Ливинский с 2006 по 2013 год последовательно занимал руководящие должности: в "Московской городской электросетевой компании", "Московской объединенной электросетевой компании" и "Объединенной энергетической компании". В 2013 году был назначен руководителем департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы.
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Среда, 8 марта 2017 г. // Последняя новость 7 марта 2017 г. 20:32
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