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[ 8 марта]
Москва превратилась в гигантский каток после ледяного дождя
7 марта 2017 г. | Время публикации 14:12
Последние изменения 17:28
Рубрики: Погода
foto Фоторепортаж
Улицы Москвы стали опасными после ледяного дождя. Второй день на дорогах гололедица. Тротуары, деревья и провода покрыты ледяной коркой, на машинах даже появились "двойные стекла", отмечают "Вести.Ru". По статистике департамента здроавоохранения Москвы, к врачам обратились около 70 человек. Очевидцы же утверждают, что в больницах и травмпунктах с понедельника не иссякают очереди.

Спуски и подъемы превратились в ледяные горки, но даже на ровной поверхности балансировать сложно. Хотя синоптики заранее предупреждали о травмоопасной погоде, коммунальщики, судя по многочисленным фото и видео в соцсетях, пешеходные улицы как следует не обработали. По свидетельству корреспондента "Коммерсанта", в районе станции метро "Кропоткинская" на проезжей части работала обычная поливальная машина, которая заливала проезжую часть мощной струей воды.

Травмированные горожане рассказали изданию, что врачи оказались не готовы к наплыву пациентов. В институте имени Склифосовского в травматологическом отделении вечером понедельника уже не было мест, одну из пострадавших положили в гинекологию. По ее словам, хирург сделал перевязку только через 12 часов.

Муниципальный депутат Гагаринского района Елена Русакова повредила ногу на ледяной плитке у станции "Кропоткинская". Полноценную медпомощь ей получить не удалось: травмпункт на Ленинском проспекте был закрыт, а в приемной травматологического отделения 1-й Градской больницы была очередь – "человек 200 с такими же повреждениями на льду".

По словам адвокатов, пострадавшие от падения на льду вправе обратиться в суд. Для этого нужно узнать, кто отвечает за территорию, где была получена травма. Также нужно собрать как можно больше доказательств того, что падение случилось на конкретном участке.

Не обошлось в столице и без дорожных происшествий. По данным ГИБДД, за сутки было зарегистрировано почти 700 ДТП с материальным ущербом. Травмы получили 23 человека, пятеро из них – дети. Накануне вечером пассажирский автобус чуть не скатился в лес на улице Окружная: водитель не справился с управлением на скользкой дороге, передает телеканал 360.

Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд пояснил "Интерфаксу", что сильный гололед связан с явлением "переохлажденного дождя". Это замерзшие шарики-ледышки с водой внутри. Образовались они потому, что у земли температура воздуха ниже, чем на высоте. Снежинки с высоты четырех километров опускаются в теплый слой, тают, а затем вновь покрываются ледяным панцирем у земли. Образованию льда способствует и ветер.

#москва#гололед#мартмесяц

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