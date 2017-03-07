Москва превратилась в гигантский каток после ледяного дождя

Спуски и подъемы превратились в ледяные горки, но даже на ровной поверхности балансировать сложно. Хотя синоптики заранее предупреждали о травмоопасной погоде, коммунальщики, судя по многочисленным фото и видео в соцсетях, пешеходные улицы как следует не обработали. По свидетельству корреспондента "Коммерсанта", в районе станции метро "Кропоткинская" на проезжей части работала обычная поливальная машина, которая заливала проезжую часть мощной струей воды.
Травмированные горожане рассказали изданию, что врачи оказались не готовы к наплыву пациентов. В институте имени Склифосовского в травматологическом отделении вечером понедельника уже не было мест, одну из пострадавших положили в гинекологию. По ее словам, хирург сделал перевязку только через 12 часов.
Муниципальный депутат Гагаринского района Елена Русакова повредила ногу на ледяной плитке у станции "Кропоткинская". Полноценную медпомощь ей получить не удалось: травмпункт на Ленинском проспекте был закрыт, а в приемной травматологического отделения 1-й Градской больницы была очередь – "человек 200 с такими же повреждениями на льду".
По словам адвокатов, пострадавшие от падения на льду вправе обратиться в суд. Для этого нужно узнать, кто отвечает за территорию, где была получена травма. Также нужно собрать как можно больше доказательств того, что падение случилось на конкретном участке.
Не обошлось в столице и без дорожных происшествий. По данным ГИБДД, за сутки было зарегистрировано почти 700 ДТП с материальным ущербом. Травмы получили 23 человека, пятеро из них – дети. Накануне вечером пассажирский автобус чуть не скатился в лес на улице Окружная: водитель не справился с управлением на скользкой дороге, передает телеканал 360.
Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд пояснил "Интерфаксу", что сильный гололед связан с явлением "переохлажденного дождя". Это замерзшие шарики-ледышки с водой внутри. Образовались они потому, что у земли температура воздуха ниже, чем на высоте. Снежинки с высоты четырех километров опускаются в теплый слой, тают, а затем вновь покрываются ледяным панцирем у земли. Образованию льда способствует и ветер.