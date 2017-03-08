В магазинах не ожидается дефицита курятины из-за вспышки птичьего гриппа в Подмосковье





О том, что на птицеводческом предприятии "Смена" в Сергиево-Посадском районе зафиксирована вспышка птичьего гриппа, стало известно утром 6 марта. Чуть позже официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано заявила, что все поголовье предприятия - 250 тысяч птиц - будет уничтожено, забой уже начался. На предприятии выставлены защитные барьеры, ввоз и вывоз продукции запрещен. Как заявил начальник главного управления ветеринарии Московской области Максим Ереза, причиной вспышки могли стать нарушение санитарных норм и человеческий фактор.



Еще одним очагом заболевания могло стать племенное птицехозяйство "Орловское" в Щелковском районе Московской области, а также некоторые частные подворья. Гендиректор хозяйства "Орловское" Евгений Изюмский сообщил, что все поголовье - 238 тысяч птиц - переведено на карантин, все необходимые меры профилактики приняты. Отгрузка продукции была приостановлена еще в середине прошлой недели, при этом розничных сетей среди покупателей нет, и речь идет об отдельных магазинах. Специалисты Россельхознадзора обещают проверить все птицеводческие предприятия в московском регионе.



Вирус, выявленный на подмосковных предприятиях, для человека не смертелен: до сих пор в России не выявлено ни одного летального исхода. Тем не менее в ближайших к очагу заболевания населенных пунктах организованы обходы людей, а все, кто контактировал с птицей, находятся под наблюдением врачей. В министерстве сельского хозяйства Московской области заявили, что вспышка птичьего гриппа не скажется негативно на отрасли птицеводства.



Ритейлеры также заявляют, что не работают с проблемными предприятиями, а основные поставщики птицы находятся в других регионах России. Тем не менее полностью исключать вероятность возникновения дефицита мяса птицы в столичном регионе нельзя. Так, в Сергиево-Посадского районе куриное мясо стало исчезать с магазинных прилавков уже в субботу. Продавцы объясняли это карантином и связывали с происходящим в "Смене".



Птичий грипп добрался до столичного региона. На нескольких птицефабриках введен карантин, происходит общий забой птицы. Ритейлеры уверяют, что дефицита птицы в магазинах не будет, однако эксперты не столь оптимистичны, передает РБК О том, что на птицеводческом предприятии "Смена" в Сергиево-Посадском районе зафиксирована вспышка птичьего гриппа, стало известно утром 6 марта. Чуть позже официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано заявила, что все поголовье предприятия - 250 тысяч птиц - будет уничтожено, забой уже начался. На предприятии выставлены защитные барьеры, ввоз и вывоз продукции запрещен. Как заявил начальник главного управления ветеринарии Московской области Максим Ереза, причиной вспышки могли стать нарушение санитарных норм и человеческий фактор.Еще одним очагом заболевания могло стать племенное птицехозяйство "Орловское" в Щелковском районе Московской области, а также некоторые частные подворья. Гендиректор хозяйства "Орловское" Евгений Изюмский сообщил, что все поголовье - 238 тысяч птиц - переведено на карантин, все необходимые меры профилактики приняты. Отгрузка продукции была приостановлена еще в середине прошлой недели, при этом розничных сетей среди покупателей нет, и речь идет об отдельных магазинах. Специалисты Россельхознадзора обещают проверить все птицеводческие предприятия в московском регионе.Вирус, выявленный на подмосковных предприятиях, для человека не смертелен: до сих пор в России не выявлено ни одного летального исхода. Тем не менее в ближайших к очагу заболевания населенных пунктах организованы обходы людей, а все, кто контактировал с птицей, находятся под наблюдением врачей. В министерстве сельского хозяйства Московской области заявили, что вспышка птичьего гриппа не скажется негативно на отрасли птицеводства.Ритейлеры также заявляют, что не работают с проблемными предприятиями, а основные поставщики птицы находятся в других регионах России. Тем не менее полностью исключать вероятность возникновения дефицита мяса птицы в столичном регионе нельзя. Так, в Сергиево-Посадского районе куриное мясо стало исчезать с магазинных прилавков уже в субботу. Продавцы объясняли это карантином и связывали с происходящим в "Смене".