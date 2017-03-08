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[ 8 марта]
Пьяного водителя Ferrari задержали в центре Москвы
7 марта 2017 г. | Время публикации 10:19
Последние изменения 12:18
Рубрики: Происшествия
foto Фоторепортаж
Столичная полиция опровергла информацию о задержании в центре Москвы полицейского, который якобы в состоянии алкогольного опьянения управлял элитным автомобилем Ferrari, сообщает агентство "Москва".

Ранее в СМИ появились сообщения, что на Страстном бульваре остановили красный автомобиль Ferrari, за рулем которого находился мужчина, от которого пахло алкоголем. Утверждалось, что он якобы предъявил удостоверение полицейского. Как уточнили в пресс-службе столичного управления МВД, инцидент произошел утром 5 марта на улице Малая Дмитровка в районе дома 15, а сам водитель "не является и никогда не был сотрудником столичной полиции". В отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

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