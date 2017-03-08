Пьяного водителя Ferrari задержали в центре Москвы

Столичная полиция опровергла информацию о задержании в центре Москвы полицейского, который якобы в состоянии алкогольного опьянения управлял элитным автомобилем Ferrari, сообщает агентство "Москва".
Ранее в СМИ появились сообщения, что на Страстном бульваре остановили красный автомобиль Ferrari, за рулем которого находился мужчина, от которого пахло алкоголем. Утверждалось, что он якобы предъявил удостоверение полицейского. Как уточнили в пресс-службе столичного управления МВД, инцидент произошел утром 5 марта на улице Малая Дмитровка в районе дома 15, а сам водитель "не является и никогда не был сотрудником столичной полиции". В отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.