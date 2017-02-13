ФАС проверит, почему мэрия возобновила контракты с рекламщиками-должниками

Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве начало проверку действий столичного департамента СМИ и рекламы, а также оператора наружной рекламы ТРК на соответствие законодательству. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на представителя УФАС.
В январе департамент сообщил, что разорвал контракт с ТРК из-за невозможности компании вовремя перечислить 1,9 миллиарда рублей в бюджет столицы. После того, как ТРК погасила 1,3 миллиарда рублей долга и выплатила 51 миллион рублей неустойки, пять из восьми контрактов с ТРК было восстановлено.
Между тем в ФАС заявляют, что муниципальные власти могут заключить договор с оператором наружной рекламы только после проведения соответствующего конкурса, что следует из положений федерального закона "О рекламе". Теперь, если ФАС установит факт нарушения законодательства, она может обязать департамент аннулировать контракты с ТРК и объявить новый конкурс.