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[ 8 марта]
Станцию метро "Курская" превратили в салон красоты перед 8 марта
7 марта 2017 г. | Время публикации 09:43
Последние изменения 14:53
Рубрики: Праздники
foto Фоторепортаж
Пассажирок общественного транспорта Москвы начали поздравлять с Международным женским днем. В кассы метро поступили "Единые" проездные с праздничным оформлением. На станции метро "Комсомольская" Сокольнической линии выступил духовой оркестр гарнизона пожарной охраны. Спасатели дарили дамам тюльпаны, помогал им служебный робот Теодор, передает ТАСС.

Центральной площадкой мероприятий в метро стал аванзал станции "Курская": здесь открылся салон красоты Московского метрополитена, где обладательницы карты "Тройка" могут сделать макияж и прическу, сообщает департамент транспорта Москвы. На станции также установили тематический баннер, на фоне которого можно сфотографироваться.

8 марта на станциях, эскалаторах и в переходах метро звучать поздравления. Пассажирок поздравят и на МЦК. В пригородных зонах семи московских вокзалов будут раздавать шоколадки с поздравлениями. Пассажиркам мультимодальных маршрутов Центральной пригородной пассажирской компании и городского маршрута 727, который проходит по улице 8 Марта, подарят цветы.

Поздравлять женщин будут завтра и на "Робостанции" ВДНХ: промышленный робот Бакстер раздаст тысячу живых роз, андроид Теспиан расскажет стихи, а робот на колесах по имени Борис будет говорить комплименты. В кинотеатрах будут бесплатно показывать фильмы о женщинах и любви, а в парках пройдет цветочный забег, фотосессии с орхидеями и бесплатные катания на льду.
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