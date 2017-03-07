Тюльпаны-попугаи и "Зомби" расцвели в "Аптекарском огороде"

7 марта 2017 г. | Время публикации 17:05
Тюльпаны-попугаи и бело-красные тюльпаны сорта "Зомби" расцвели в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в преддверии 8 марта. Увидеть их могут посетители выставки "Репетиция весны", которая продлится до 19 марта. В саду также пройдет ярмарка ремесленных продуктов с бесплатной дегустацией и мастер-классы по сыроделию. В Международный женский день "Аптекарский огород" открыт с 10:00 до 20:00.
Попугайные тюльпаны достигли пика цветения, рассказал
директор сада Алексей Ретеюм. Их причудливо изрезанные лепестки похожи на перья экзотических птиц. В саду также цветут подснежники, самые черные тюльпаны в мире "Королева ночи", сакура и магнолия. У посетителей осталось около полутора недель, чтобы увидеть самую черную и самую дорогую орхидеи в мире.