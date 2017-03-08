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[ 8 марта]
Жителей столичного региона предупредили о гололедице и порывистом ветре
7 марта 2017 г. | Время публикации 09:09
Последние изменения 11:27
Рубрики: Погода
foto Фоторепортаж
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве 7 марта из-за сильного ветра. По информации Гидрометцентра, во вторник, 7 марта, в столичном регионе ожидается облачная погода и небольшие осадки, местами гололедица. Температура воздуха днем - плюс 2-4 градуса. Ветер восточный 5-10 метров в секунду.

Из-за сильного ветра и налипания снега возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций. В Подмосковье также ожидаются сильная гололедица и порывистый ветер, в связи с чем МЧС призывает жителей обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).
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Среда, 8 марта 2017 г. // Последняя новость 7 марта 2017 г. 20:32
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