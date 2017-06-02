Росгосстрах оценил ущерб от московского урагана 29 мая в 25 миллионов рублей





Региональный центр урегулирования "Росгосстраха" принял около 450 заявлений от страхователей на выплату возмещения. "Если заявленный ущерб незначительный, то выплата производится по упрощенной системе. Если требуется оценка ущерба, то наши представители проводят осмотр в кратчайшие сроки. Мы сейчас задействовали все ресурсы, чтобы максимально оперативно сделать свою работу", - приводятся в сообщении слова заместителя директора по клиентскому сервису филиала "Росгосстраха" в Москве и Московской области Виктора Хорошева.



В понедельник, 29 мая, на Москву обрушился



После урагана блогеры обвинили городские власти в отсутствии Страховая компания "Росгосстрах" предварительно оценила в 25 миллионов рублей ущерб от шквала в Московском регионе 29 мая. Как сообщается на сайте компании , сумма ущерба домам и имуществу клиентов составила 19 миллионов рублей, ущерб автовладельцам с полисами добровольного страхования КАСКО оценивается в сумму около 6 миллионов рублей.Региональный центр урегулирования "Росгосстраха" принял около 450 заявлений от страхователей на выплату возмещения. "Если заявленный ущерб незначительный, то выплата производится по упрощенной системе. Если требуется оценка ущерба, то наши представители проводят осмотр в кратчайшие сроки. Мы сейчас задействовали все ресурсы, чтобы максимально оперативно сделать свою работу", - приводятся в сообщении слова заместителя директора по клиентскому сервису филиала "Росгосстраха" в Москве и Московской области Виктора Хорошева.В понедельник, 29 мая, на Москву обрушился сильный ураган , который сопровождался дождем и грозами. Из-за шквалистого ветра были повалены деревья, оборваны линии электропередач, разрушены постройки, в частности, была сорвана крыша Сенатского дворца в Кремле. Жертвами резкого ухудшения погоды стали 16 человек, еще 170 пострадали.После урагана блогеры обвинили городские власти в отсутствии системы оповещения об экстренных ситуациях и перекрытиях, к тому же работники МЧС не смогли своевременно передать информацию о штормовом предупреждении в необходимые инстанции, понадеявшись друг на друга