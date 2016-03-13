Москвичка отсудила почти миллион рублей за рухнувший на ее машину кусок моста на Кутузовском проспекте





Так, 812 тысяч рублей "Гормост" заплатит москвичке за причиненный материальный ущерб, а также еще около 40 тысяч рублей в качестве компенсации иных расходов. Суд первой инстанции также потребовал от учреждения выплатить истице 14 тысяч рублей за моральный вред, однако затем это решение было отменено, поскольку суду не было представлено соответствующих доказательств.



В Мосгорсуде добавили, что дорожно-транспортное происшествие произошло именно по причине несоблюдения предприятием "Гормост" требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержанию дорог или дорожных сооружений.



Отметим, что в конце мая на МКАД металлический информационный щит Жительница столицы пожаловалась в суд на бюджетное учреждение "Гормост" после того, как на ее автомобиль Mercedes рухнул кусок моста на Кутузовском проспекте. Суд признал доводы владелицы машины обоснованными и взыскал с предприятия почти миллион рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.Так, 812 тысяч рублей "Гормост" заплатит москвичке за причиненный материальный ущерб, а также еще около 40 тысяч рублей в качестве компенсации иных расходов. Суд первой инстанции также потребовал от учреждения выплатить истице 14 тысяч рублей за моральный вред, однако затем это решение было отменено, поскольку суду не было представлено соответствующих доказательств.В Мосгорсуде добавили, что дорожно-транспортное происшествие произошло именно по причине несоблюдения предприятием "Гормост" требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержанию дорог или дорожных сооружений.Отметим, что в конце мая на МКАД металлический информационный щит опрокинулся и повис над проезжей частью, угрожая рухнуть на автомобили. В результате инцидента экстренными службами была полностью перекрыта внутренняя сторона кольцевой автодороги, а в районе происшествия образовалась огромная пробка. Аварию тогда объясняли сильным порывом ветра.