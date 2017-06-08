Москвичи готовятся выйти к Госдуме на пикеты против законопроекта о реновации





Призывы прийти к Госдуме 9 июня прозвучали во время стихийной акции около нижней палаты парламента перед слушаниями о реновации, на которые не смогло попасть большинство активистов и политиков - противников реновации. Как уточнил лидер московского "Яблоко" Сергей Митрохин, одиночные пикеты не требуют согласования. Участники будут требовать от депутатов отклонить законопроект во втором чтении.



Глава профильного комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев ранее заявил, что ко второму чтению депутаты фактически написали



В обновленной версии законопроекта прямо говорится, что аварийные дома не будут сноситься в рамках реновации. Документ создается для того, чтобы предотвратить аварийность домов. При этом многие из них имеют нормативный средний срок службы от 100 до 150 лет. Таким образом, реновация предполагает снос домов любых жилых домов без объективных оснований. На это указал Совет по правам человека при президенте РФ, требуя



Спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам прошедших 6 июня парламентских слушаний с участием приглашенных горожан поручил подготовить ко второму чтению поправку, увязывающую очередность сноса домов



Серию одиночных пикетов против законопроекта о реновации планируется провести возле Госдумы 9 июня, когда документ будет рассматриваться во втором, основном, чтении. Пикеты организуют московские активисты, депутат Мосгордумы Елена Шувалова, московское отделение партии "Яблоко" и Комитет спасения Москвы. Мероприятие начнется в 9 утра около здания Госдумы на Охотном ряду.Призывы прийти к Госдуме 9 июня прозвучали во время стихийной акции около нижней палаты парламента перед слушаниями о реновации, на которые не смогло попасть большинство активистов и политиков - противников реновации. Как уточнил лидер московского "Яблоко" Сергей Митрохин, одиночные пикеты не требуют согласования. Участники будут требовать от депутатов отклонить законопроект во втором чтении.Глава профильного комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев ранее заявил, что ко второму чтению депутаты фактически написали "новый" законопроект о реновации, учли 90% поступивших поправок и "постарались максимально учесть" просьбы москвичей. Активисты, изучив текст поправок, пришли к выводу, что на деле все антиконституционные положения, которые возмущали экспертов и горожан, сохранились В обновленной версии законопроекта прямо говорится, что аварийные дома не будут сноситься в рамках реновации. Документ создается для того, чтобы предотвратить аварийность домов. При этом многие из них имеют нормативный средний срок службы от 100 до 150 лет. Таким образом, реновация предполагает снос домов любых жилых домов без объективных оснований. На это указал Совет по правам человека при президенте РФ, требуя отклонить законопроект или отложить его как минимум на полгода.Спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам прошедших 6 июня парламентских слушаний с участием приглашенных горожан поручил подготовить ко второму чтению поправку, увязывающую очередность сноса домов со степенью их износа и техническим состоянием. Противники законопроекта считают, что никакие поправки не смогут улучшить закон, который попирает права собственников и содержит столько коррупционных рисков, поэтому его нужно только отклонить.