В мэрии Москвы назвали провокацией действия организаторов акции 12 июня

Столичные власти считают провокационными действия и заявления организаторов массовой акции оппозиции 12 июня на финальной стадии ее согласования, заявил "Интерфаксу" глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников. "На наш взгляд, идет провокационная игра со стороны наших оппонентов. У нас не было критической ситуации в ходе обсуждения акции. Все, что в уведомлении организаторов было заявлено, - все выполнено", - сказал Черников.
Накануне в ходе встречи городской администрации с заявителями антикоррупционной акции 12 июня "возник вопрос в отношении экрана". Представители мэрии заявили, что вопрос требует дополнительной проработки в связи с усиленными мерами безопасности в преддверии Кубка Конфедераций FIFA. Экран увеличивает плотность людей на отдельно взятом участке, что в случае провокаций может повлечь серьезные последствия. "Организаторы совершили демарш - встали и без объяснений ушли, попутно обвиняя нас еще в якобы запрете использования на митинге звуковой аппаратуры. Это вообще нонсенс - проведение общественного мероприятия без звукоусиливающей аппаратуры просто невозможно", - сказал глава департамента.
В свою очередь организатор протестной акции директор "Фонда борьбы с коррупцией" Роман Рубанов сообщил, что инициаторы мероприятия получили от московских властей документ о его согласовании, но не согласны с рядом требований чиновников. "Они нам начали вводить препятствия: мы вам звук не дадим, мы вам экраны не дадим, мы вам перекрытие сделаем маленькое, и они никак не аргументируют. Мы в таком формате проводить, конечно, не можем", - сказал Рубанов, отметив, что организаторы стремятся провести согласованное мероприятие на проспекте Сахарова. "Но если нам продолжат ставить палки в колеса, то мы просто не будем проводить, а люди сами выйдут, куда захотят", - сказал организатор.
29 мая Рубанов передал в правительство Москвы уведомление о проведении 12 июня шествия по Тверской улице и митинга на Охотном Ряду, численностью до 15 тысяч человек. Мэрия в ответ предложила организаторам перенести акцию на проспект Сахарова либо на юго-восток города, поскольку 12 июня на улицах Тверская и Охотный Ряд запланировано празднование Дня России, а на улицах 1-я Тверская-Ямская и Тверская проводятся дорожно-ремонтные работы. Организаторы акции согласились с этим предложением.