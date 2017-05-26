Соцсети высмеяли публикацию в СМИ о пользе реновации для экологии Москвы

Издание "Московский комсомолец" опубликовало статью, в которой утверждается, что реновация жилья в столице не только не вредит городской экологии, но и "способствует ее оптимизации, решению многих эковопросов, упорядочиванию городской среды, насаждению парков". Автор материала также утверждает, что программа сноса "способна создать тандем из человека и природы". Эти заявления, и без того звучащие весьма сомнительно, сопровождаются еще более неочевидными аргументами, которые в интернете окрестили "бредом из сумасшедшего дома".
Начинается материал с того, что в ходе реновации каждый застройщик, который будет участвовать в программе, возьмет на себя обязательство вместо каждого уничтоженного дерева высадить два новых, идентичных по размеру. "Как следствие, насаждений станет значительно больше. Вместо срубленных деревьев также будут созданы народные парки", - говорится в публикации. Насчет того, что молодые и хрупкие деревья не смогут взять на себя функции уже окрепших растений, автор призывает не беспокоиться, приводя "непробиваемый" аргумент.
По мнению журналистки, "очистка воздушных масс от загазованности и прочих вредных веществ осуществляется посредством корневой системы, которая есть у всех деревьев". Прочитавшие эту часть статьи интернет-пользователи отметили, насколько удобной подобная теория была бы для застройщиков. "Очистка воздушных масс осуществляется вовсе не за счет процесса фотосинтеза, происходящего в листве, как до недавнего времени полагали ученые. Поэтому для обогащения кислородом города достаточно использовать только подземную часть растений, не мешающую строительству и эксплуатации территории", - иронизируют участники группы "Москвичи против сноса". Другие характеризуют статью МК более емко: "Оруэлл отдыхает".
Экологи, напомним, считают, что снос нескольких тысяч домов в рамках программы реновации и строительство новых домов приведут к "колоссальному ущербу" для экологической ситуации в столице. По подсчетам экспертов организации "Гринпис России", строительство приведет к уничтожению 2700 гектаров растительности, что вчетверо превышает потери за последние 15 лет и составляет около 7% площади всех зеленых насаждений в "старой" Москве. Кроме того, плотность застройки в микрорайонах города, где будет проходить реновация, вырастет в 2,5 раза. Власти обещают расширять зеленые зоны за счет пустырей, которые якобы есть в каждом районе, однако конкретики на этот счет пока не звучало.
Примечательно, что миллиарды рублей, которые городские власти тратят на ландшафт и озеленение, зачастую оказываются выброшенными на ветер: природа в Москве продолжает беднеть и деградировать. Кроме того, молодые деревья, которые мэрия высаживает на местах вырубок, "зеленеют" только на рекламных плакатах. Самый показательный пример - благоустройство Тверской улицы, где на новых деревьях распустились лишь редкие листочки, которые, как считают эксперты, не смогут "вытянуть" всю биомассу растения. Еще одним образцом того, как чиновники проводят озеленение, может послужить история, произошедшая в Гагаринском районе. Там срубили любимый жителями абрикос, а на его месте коммунальщики высадили "такое же дерево" - четырехлетний саженец. Заодно его покрасили зеленой краской, чтобы он эффектнее выглядел в отчетах управы.