Соцсети высмеяли публикацию в СМИ о пользе реновации для экологии Москвы





Начинается материал с того, что в ходе реновации каждый застройщик, который будет участвовать в программе, возьмет на себя обязательство вместо каждого уничтоженного дерева высадить два новых, идентичных по размеру. "Как следствие, насаждений станет значительно больше. Вместо срубленных деревьев также будут созданы народные парки", - говорится в публикации. Насчет того, что молодые и хрупкие деревья не смогут взять на себя функции уже окрепших растений, автор призывает не беспокоиться, приводя "непробиваемый" аргумент.



По мнению журналистки, "очистка воздушных масс от загазованности и прочих вредных веществ осуществляется посредством корневой системы, которая есть у всех деревьев". Прочитавшие эту часть статьи интернет-пользователи отметили, насколько удобной подобная теория была бы для застройщиков. "Очистка воздушных масс осуществляется вовсе не за счет процесса фотосинтеза, происходящего в листве, как до недавнего времени полагали ученые. Поэтому для обогащения кислородом города достаточно использовать только подземную часть растений, не мешающую строительству и эксплуатации территории", - иронизируют участники группы



Экологи, напомним, считают, что снос нескольких тысяч домов в рамках программы реновации и строительство новых домов приведут к



Примечательно, что миллиарды рублей, которые городские власти тратят на ландшафт и озеленение, зачастую оказываются выброшенными на ветер: природа в Москве Издание "Московский комсомолец" опубликовало статью, в которой утверждается, что реновация жилья в столице не только не вредит городской экологии, но и "способствует ее оптимизации, решению многих эковопросов, упорядочиванию городской среды, насаждению парков". Автор материала также утверждает, что программа сноса "способна создать тандем из человека и природы". Эти заявления, и без того звучащие весьма сомнительно, сопровождаются еще более неочевидными аргументами, которые в интернете окрестили "бредом из сумасшедшего дома".Начинается материал с того, что в ходе реновации каждый застройщик, который будет участвовать в программе, возьмет на себя обязательство вместо каждого уничтоженного дерева высадить два новых, идентичных по размеру. "Как следствие, насаждений станет значительно больше. Вместо срубленных деревьев также будут созданы народные парки", - говорится в публикации. Насчет того, что молодые и хрупкие деревья не смогут взять на себя функции уже окрепших растений, автор призывает не беспокоиться, приводя "непробиваемый" аргумент.По мнению журналистки, "очистка воздушных масс от загазованности и прочих вредных веществ осуществляется посредством корневой системы, которая есть у всех деревьев". Прочитавшие эту часть статьи интернет-пользователи отметили, насколько удобной подобная теория была бы для застройщиков. "Очистка воздушных масс осуществляется вовсе не за счет процесса фотосинтеза, происходящего в листве, как до недавнего времени полагали ученые. Поэтому для обогащения кислородом города достаточно использовать только подземную часть растений, не мешающую строительству и эксплуатации территории", - иронизируют участники группы "Москвичи против сноса" . Другие характеризуют статью МК более емко: "Оруэлл отдыхает".Экологи, напомним, считают, что снос нескольких тысяч домов в рамках программы реновации и строительство новых домов приведут к "колоссальному ущербу" для экологической ситуации в столице. По подсчетам экспертов организации "Гринпис России", строительство приведет к уничтожению 2700 гектаров растительности, что вчетверо превышает потери за последние 15 лет и составляет около 7% площади всех зеленых насаждений в "старой" Москве. Кроме того, плотность застройки в микрорайонах города, где будет проходить реновация, вырастет в 2,5 раза . Власти обещают расширять зеленые зоны за счет пустырей, которые якобы есть в каждом районе, однако конкретики на этот счет пока не звучало.Примечательно, что миллиарды рублей, которые городские власти тратят на ландшафт и озеленение, зачастую оказываются выброшенными на ветер: природа в Москве продолжает беднеть и деградировать . Кроме того, молодые деревья, которые мэрия высаживает на местах вырубок, "зеленеют" только на рекламных плакатах. Самый показательный пример - благоустройство Тверской улицы , где на новых деревьях распустились лишь редкие листочки, которые, как считают эксперты, не смогут "вытянуть" всю биомассу растения. Еще одним образцом того, как чиновники проводят озеленение, может послужить история, произошедшая в Гагаринском районе. Там срубили любимый жителями абрикос, а на его месте коммунальщики высадили "такое же дерево" - четырехлетний саженец. Заодно его покрасили зеленой краской, чтобы он эффектнее выглядел в отчетах управы.