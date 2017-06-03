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[ 10 июня]
День России 12 июня отметят в 19 столичных парках
8 июня 2017 г. | Время публикации 09:50
Последние изменения 10:54
Рубрики: Праздники, Развлечения
foto Фоторепортаж
Специальную программу на День России подготовили 19 парков Департамента культуры Москвы. Как сообщается на сайте столичной мэрии, посетителей ждут стихи от робота Пушкина, чаепитие из двухметрового самовара, мастер-классы по изготовлению флагов и многое другое. В десяти парках пройдут бесплатные кинопоказы. В саду "Эрмитаж", парке "Красная Пресня", Измайловском и парке "Кузьминки" можно будет посмотреть фильм "После тебя" с участием Сергея Безрукова. Посетителей Таганского парка ждет комедия о любви "Без границ". Лианозовский, Воронцовский и Перовский парки будут показывать "Девчат", "Курьера" и "Свадьбу в Малиновке".

11 и 12 июня, посетители парка "Сокольники" смогут общаться с роботом Пушкиным. Андроида привезут с "Робостанции" на ВДНХ, он имеет внешнее сходство с поэтом и может прочитать более 600 его стихов. Послушать в его исполнении любимые отрывки из поэмы "Руслан и Людмила" или романа "Евгений Онегин" можно с 12:00 до 18:00 рядом с эстрадой "Ротонда", недалеко от главного входа в парк. На Фонтанной площади в День России с 13:00 до 21:00 будут проходить концерты и диджей-сеты. В 16:00 на Фестивальной площади стартует уличный музыкальный фестиваль "Наши в городе" с участием поп-роковых российских групп.

В саду "Эрмитаж" организуют чаепитие из гигантского самовара в рамках I Всероссийского фестиваля русского застолья и гостеприимства "Самоварфест". Угощать чаем из двухметрового латунного самовара гостей будут с 12:00 до 21:00. Одновременно выпить из него горячий напиток смогут 500 человек. Гостей также ждут увлекательные квесты, мастер-классы, выставка национальных костюмов и старинных экспонатов, показ мод и концерт. К чаю на фестивале можно будет купить баранки, пахлаву, ватрушки и другие сладости. Праздник завершится гала-концертом с участием групп "Несчастный случай", "После 11" и артистов театра "Русская песня". Также в саду "Эрмитаж" состоится бесплатный показ фильма "После тебя" с Сергеем Безруковым в главной роли. Начало в 21:00.

День России в Таганском парке начнется с раздачи тысячи ленточек цветов российского триколора. Гостям предложат поучаствовать в создании гигантского флага. Выстроившись и подняв над головами ленточки белого, синего и красного цветов, участники флешмоба создадут "живой" флаг. Начало акции в 15:00. Вход на мероприятие со стороны Таганской улицы. 12 июня на сцене парка выступит коллектив с программой, составленной из музыкальных хитов 1920–1930-х годов, а вечером состоится бесплатный показ российской комедийной мелодрамы "Без границ", состоящей из четырех новелл о любви. Начало сеанса в 18:00.

12 июня с 13:00 до 20:00 в саду имени Баумана пройдет фестиваль новой драмы "Театр. Новые формы". Гостей ждут танцы и фристайл-баттлы. На главной сцене парка в 15:00 состоится фристайл-шоу, а затем музыкально-поэтический спектакль. А в парке "Кузьминки" с 11:00 до 17:00 пройдут соревнования по сборке андроидов, а также заезды радиоуправляемых машин на скорость. В 12:00 на детской площадке состоится научно-интерактивное шоу "Дети Эйнштейна". Детей и родителей пригласят принять участие в образовательных мастер-классах, на которых им покажут, как создавать ветер при помощи вихрегенератора, а также приготовить газированный напиток по собственному рецепту. В 20:00 в парке также можно будет посмотреть фильм "После тебя" с Сергеем Безруковым в главной роли.

Праздник в парке "Красная Пресня" начнется в 14:00 с лекции историков о российской государственной символике. С 15:00 до 17:00 пройдут мастер-классы по авиамоделированию и конструированию воздушных змеев, а с 17:00 на сцене парка будут выступать музыкальные коллективы. Завершится праздник кинопоказом фильма "После тебя" на площадке летнего кинотеатра в 20:00.

В парке Победы на Поклонной горе пройдет ХII фестиваль музыкального творчества МВД России "Щит и лира". На площади Победителей состоится концерт творческих коллективов и исполнителей МВД России и Центрального концертного оркестра полиции России. С 10:00 до 18:00 в честь праздника у Вечного огня состоится вахта почетного караула.

А на Центральной площади Измайловского парка будет организован лекторий, где расскажут об истории праздника, а также прочтут стихи, посвященные России. Мероприятия пройдут с 14:00 до 19:00. Показ фильма "После тебя" состоится в 21:00. Посетителей парка "Фили" будут развлекать футбольными мастер- классами, эстафетами и танцевальными программами. Вечером гостей ждет массовый запуск шаров в небо и показ документального фильма "Гранд Макет Россия" в летнем кинотеатре. Начало в 21:00.

В парке "Садовники" 12 июня состоится массовый велозаезд. Спортивная трасса пройдет через Фонтанную площадь парка. С 10:00 начнутся соревнования на беговелах среди самых маленьких (до шести лет). С 13:00 до 17:00 пройдет гонка на велосипедах для взрослых. Главным испытанием для участников станет сухой фонтан. Победа ждет тех, кто быстрее всех финиширует, а также не намочит одежду, преодолевая водное препятствие. В течение дня для гостей парка будут организованы игры в бадминтон, фрисби и диск-гольф.

На деревянной террасе парка искусств "Музеон" с 21:00 до 22:00 пройдет концерт молодого композитора Ильи Бешевли в сопровождении камерного оркестра Imperialis. Гостей парка "Северное Тушино" ждут творческие мастер-классы по народным промыслам и соревнования по спортивному ориентированию. Для детей будет работать контактный зоопарк, а с 15:00 - мобильный планетарий с познавательными лекциями. В 18:00 начнется концерт.

Семейные эстафеты, творческие мастер-классы и концерт ждут посетителей Лианозовского парка. Зрители смогут увидеть сражение сильнейших атлетов в силовом экстриме среди мужчин и поучаствовать в спортивных состязаниях. В 20:45 в парке покажут фильм "Девчата".

В Гончаровском парке гости смогут поучаствовать в спортивных конкурсах и увидеть турнир силового экстрима среди женщин. Для детей организуют подвижные игры и викторины. Завершится праздничный вечер концертом на главной сцене. Посетителей Перовского парка также весь день будут развлекать музыкальными концертами. Вечером посетителей ждет викторина и показ фильма "Свадьба в Малиновке" в 20:00. В Воронцовском парке можно будет посмотреть фотовыставку Русского географического общества "Народы России", а в 20:00 в парке покажут фильм "Курьер".

В Сиреневом саду с 15:00 до 17:00 гостей ждут выступление ходулистов, познавательная лекция и мастер-класс по созданию флага. В парке 850-летия Москвы пройдет дискотека под открытым небом, а гостей праздника в Бабушкинском парке ждут мастер-классы, фотовыставка, анимационная и концертная программы, а также кинопоказ в 19:00.

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