СПЧ призвал отклонить законопроект о реновации или отложить минимум на полгода





"В законопроекте отсутствует убедительное обоснование необходимости и действительной цели его принятия, а излишняя поспешность в принятии может привести к ошибкам и усилить социальную напряженность", - говорится в документе. Основным возражением Совета на законопроект о реновации является его "очевидная социальная безответственность".



В заключении поясняется, что власти Москвы еще не выполнили своих обязательств перед 80 тысячами очередников и жителями непригодных для проживания и аварийных домов,



Между тем законопроект о реновации вообще



Целью законопроекта, таким образом, является лишь предотвратить аварийность еще не аварийных домов, что в СПЧ считают "несвоевременным и неактуальным". К тому же, снос неветхих и неаварийных домов противоречит положению правительства РФ и не относится к конституционно значимым целям. В СПЧ считают, что предотвращение аварийности должно решаться "индивидуально по каждому дому путем профессиональной оценки состояния и комплексной реконструкции домов". Сносить же остатки аварийных и непригодных для проживания домов в Москве позволяет действующее законодательство, и никаких препятствий к этому в столице нет. Таким образом, принятие специального законопроекта о реновации "является явно избыточной мерой", говорится в заключении СПЧ.



Эксперты Совета обеспокоены тем, что законопроект предполагает снос любых жилых домов без объективных оснований. При этом ряд серий домов первого периода индустриального домостроения, о котором говорится в законопроекте, имеют нормативный средний срок службы



Совет назвал необоснованным снос домов как единственный способ реализации программы реновации, и поддержал более 30 инициативных групп собственников жилья, готовых провести



"Концептуально ошибочным и непрофессиональным" в СПЧ считают и сам подход к сносу домов целыми кварталами, опираясь на голосование жителей. Так как федеральный закон еще не принят, а важные вопросы относительно переселения и сноса только обсуждаются, даже предварительное голосование "нелогично, поспешно и заведомо не может быть объективным". Эксперты считают, что решать судьбу каждого дома нужно индивидуально, на основании детальных расчетов его долговечности, возможности капремонта и реконструкции.



В Совете также отметили, что законопроект по-прежнему содержит положения, которые СПЧ ранее рекомендовал исключить из-за риска злоупотреблений. Среди них - возможность получить разрешение на строительство без образования земельного участка, начать строительство до выдачи разрешения, проводить реновацию при неполной документации. В президентском совете опасаются, что это позволит строить многоквартирные дома любой высоты впритык друг к другу и сомнительного качества. Впоследствии все эти дома в любой момент могут быть признаны самовольными постройками.



Законопроект нарушает право частной собственности, неприкосновенность жилища и право жителей на свободный выбор места жительства, добавили в СПЧ. Договариваться о переселении надо с каждым собственником, и безосновательное принуждение к переселению недопустимо. Использование уже уплаченных взносов на капремонт для программы реновации без специального решения собственников противоречит Жилищному кодексу и нарушает право частной собственности плательщиков.



Особое внимание Совет обращает на создание Московского фонда реновации и его освобождение от налогов и ответственности перед дольщиками. "Непонятно, кто же будет нести ответственность перед гражданами в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения фондом своих обязательств по договорам участия в долевом строительстве многоквартирных домов", - недоумевают в СПЧ. Предоставляемые преференции дают фонду неоснованные преимущества перед другими участниками рынка. Учитывая объем программы реновации, фонд может еще более



В Совете также указали, что нигде не прописано, как может



Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ рекомендует Госдуме отклонить во втором чтении законопроект о реновации московского жилья, либо отложить его принятие как минимум на полгода во избежание "очевидного градостроительного, инфраструктурного и транспортного коллапса". Об этом говорится в экспертном заключении, опубликованном на сайте СПЧ "В законопроекте отсутствует убедительное обоснование необходимости и действительной цели его принятия, а излишняя поспешность в принятии может привести к ошибкам и усилить социальную напряженность", - говорится в документе. Основным возражением Совета на законопроект о реновации является его "очевидная социальная безответственность".В заключении поясняется, что власти Москвы еще не выполнили своих обязательств перед 80 тысячами очередников и жителями непригодных для проживания и аварийных домов, не вошедших в список программы реновации. В первую очередь надо расселить их: без решения этой проблемы тратить бюджетные деньги на новое строительство по программе реновации "категорически недопустимо", считают в Совете.Между тем законопроект о реновации вообще не решает проблему ветхого и аварийного жилья . В предварительный список не попали реально аварийные и ветхие дома, включая десятки бывших ведомственных общежитий , где с 80-90-х годов не было ремонта. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что "применение при реновации... правовых механизмов переселения из аварийного жилья невозможно к тем домам, которые морально и физически устарели, являются ветхими, но формально не соответствуют установленным законодательством критериям аварийности и не могут быть признаны аварийными в порядке, установленном Правительством Российской Федерации".Целью законопроекта, таким образом, является лишь предотвратить аварийность еще не аварийных домов, что в СПЧ считают "несвоевременным и неактуальным". К тому же, снос неветхих и неаварийных домов противоречит положению правительства РФ и не относится к конституционно значимым целям. В СПЧ считают, что предотвращение аварийности должно решаться "индивидуально по каждому дому путем профессиональной оценки состояния и комплексной реконструкции домов". Сносить же остатки аварийных и непригодных для проживания домов в Москве позволяет действующее законодательство, и никаких препятствий к этому в столице нет. Таким образом, принятие специального законопроекта о реновации "является явно избыточной мерой", говорится в заключении СПЧ.Эксперты Совета обеспокоены тем, что законопроект предполагает снос любых жилых домов без объективных оснований. При этом ряд серий домов первого периода индустриального домостроения, о котором говорится в законопроекте, имеют нормативный средний срок службы от 100 до 150 лет в зависимости от материала фундамента, стен и перекрытий. К ним относится "подавляющее большинство многоквартирных домов, включая хрущевки и "сталинки", говорится в заключении СПЧ.Совет назвал необоснованным снос домов как единственный способ реализации программы реновации, и поддержал более 30 инициативных групп собственников жилья, готовых провести реконструкцию своих домов за счет собственных средств и других внебюджетных источников финансирования."Концептуально ошибочным и непрофессиональным" в СПЧ считают и сам подход к сносу домов целыми кварталами, опираясь на голосование жителей. Так как федеральный закон еще не принят, а важные вопросы относительно переселения и сноса только обсуждаются, даже предварительное голосование "нелогично, поспешно и заведомо не может быть объективным". Эксперты считают, что решать судьбу каждого дома нужно индивидуально, на основании детальных расчетов его долговечности, возможности капремонта и реконструкции.В Совете также отметили, что законопроект по-прежнему содержит положения, которые СПЧ ранее рекомендовал исключить из-за риска злоупотреблений. Среди них - возможность получить разрешение на строительство без образования земельного участка, начать строительство до выдачи разрешения, проводить реновацию при неполной документации. В президентском совете опасаются, что это позволит строить многоквартирные дома любой высоты впритык друг к другу и сомнительного качества. Впоследствии все эти дома в любой момент могут быть признаны самовольными постройками.Законопроект нарушает право частной собственности, неприкосновенность жилища и право жителей на свободный выбор места жительства, добавили в СПЧ. Договариваться о переселении надо с каждым собственником, и безосновательное принуждение к переселению недопустимо. Использование уже уплаченных взносов на капремонт для программы реновации без специального решения собственников противоречит Жилищному кодексу и нарушает право частной собственности плательщиков.Особое внимание Совет обращает на создание Московского фонда реновации и его освобождение от налогов и ответственности перед дольщиками. "Непонятно, кто же будет нести ответственность перед гражданами в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения фондом своих обязательств по договорам участия в долевом строительстве многоквартирных домов", - недоумевают в СПЧ. Предоставляемые преференции дают фонду неоснованные преимущества перед другими участниками рынка. Учитывая объем программы реновации, фонд может еще более монополизировать строительный рынок столицы.В Совете также указали, что нигде не прописано, как может увеличиться население Москвы , насколько это соответствует градостроительным документам и нормам, как повлияет на транспортную, инженерно-коммунальную , социальную инфраструктуру, экологию Москвы